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"이직 안 했는데 회사만 5번 바뀌었다"…카카오, 또 조직 대수술

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AI 핵심 요약

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  • 카카오가 28일 AI·투자 분리 인적분할을 추진했다.
  • 2년여 만에 중앙통제 강화 체제를 다시 바꿨다.
  • 의사결정 속도와 기업가치 제고를 노렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중앙통제 강화 2년여 만에 다시 분리…카카오X·카카오AI 체제로
CA협의체 강화→슬림화→해체 수순…경영체계 잇달아 변화
계열사 147개→92개로 3년여 만에 37% 감소…내부 불확실성도
"기업가치 50% 할인 해소" 기대…분할 효과·고용 안정은 과제

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자, 심재민 인턴기자 = 카카오가 불과 2년여 만에 그룹 경영체계의 틀을 다시 짠다. 계열사를 한데 묶어 관리하는 데 무게를 뒀던 체제에서 인공지능(AI) 사업과 자회사 육성·투자의 독립성을 높이고 의사결정 속도를 끌어올리는 방향으로 선회하는 것이다.

짧은 기간 경영체계와 조직을 잇달아 손질하면서 시장 변화에 기민하게 대응할 수 있다는 기대와 함께 조직의 불확실성을 키울 수 있다는 우려도 나온다. 카카오는 50%에 달하는 '복합기업 할인'을 해소하기 위한 선택이라는 입장이지만 이번 개편이 실제 기업가치 제고와 조직 안정으로 이어질지가 관건이다.

경기 성남시 판교 카카오아지트 [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 중앙통제 강화 2년 만에 다시 분리…반복되는 조직개편

28일 정보기술(IT)업계에 따르면 카카오가 최근 수년간 계열사 정리와 경영체계 개편을 거듭하면서 내부에서는 잦은 변화에 따른 피로감을 호소하는 목소리가 나오고 있다. 조직을 안정시키기 위한 개편이 반복되는 과정에서 구성원들이 소속 법인과 조직의 변화를 계속 겪고 있다는 것이다.

서승욱 전국민주노동조합총연맹 화섬식품노조 카카오지회장은 "이직하지 않았는데 회사가 5번 바뀐 사람도 있다"며 "그 안에서 실제 조직 개편은 수십 번 있었다"고 말했다.

카카오는 인적분할을 통해 AI 사업을 담당하는 카카오AI와 자회사 육성·투자를 전담하는 카카오X로 경영체계를 재편할 계획이다. 이 과정에서 불과 2년여 만에 그룹 경영체계의 방향도 크게 바뀌게 됐다.

지난 2024년 계열사 간 이해관계를 조율하고 주요 경영 사안을 협의하는 그룹 최고 협의기구인 CA협의체를 김범수·정신아 공동의장 체제로 개편하고 권한을 강화한 바 있다. 계열사 자율경영 과정에서 불거진 각종 문제를 해결하기 위해 그룹 차원의 통제력을 높인 것이다.

하지만 올해 들어서는 의사결정 속도와 효율성을 앞세워 중앙 조직을 축소하는 방향으로 선회했다. CA협의체의 4위원회·2총괄·1단 체제를 3실·4담당으로 슬림화한 데 이어 이번 인적분할이 완료되면 CA협의체도 사실상 해체 수순을 밟게 된다.

계열사 구조도 빠르게 바뀌었다. 공정거래위원회 기준 카카오 계열사는 2023년 5월 147개에서 올해 8월 92개로 55개(37.4%) 줄었다. 3년여 만에 기업집단 소속 회사 10곳 중 약 4곳이 정리된 셈이다.

카카오 관계자는 "AI를 필두로 시장 환경이 격변하는 상황에서 자회사 관리 기능이 본업과 중첩되면서 신속한 경영 판단이 지연되는 한계가 나타났다"며 "기술 혁신과 상용화를 주도할 카카오AI와 자회사 육성·투자를 전담할 카카오X로 재편해 각자의 길을 기민하게 달릴 수 있도록 한 것"이라고 설명했다.

김범수 카카오 창업자 [사진=카카오]

◆ "50% 할인 해소"…의사결정 속도·기업가치 잡는다

카카오는 이번 분할의 핵심 효과로 의사결정 효율화와 기업가치 제고를 꼽는다. 카카오X 대표로 내정된 김도영 카카오인베스트먼트 대표는 지난 21일 설명회에서 국내외 증권사가 평가한 카카오 개별 사업부문의 가치 합계가 34조2000억원인 반면 최근 3개월 평균 시가총액은 16조8000억원으로 "50% 이상 평가절하돼 있다"고 밝혔다.

복잡한 자회사 구조가 의사결정 속도까지 떨어뜨리고 있다는 게 카카오의 판단이다. 최근 5년간 카카오 이사회 비경상 안건의 85%, 최근 1년 투자심의기구 안건의 84%가 자회사 관련 사안이었다.

김 대표는 "이번 분할로 복합기업 할인을 명시적으로 해소하고 카카오가 자랑하고 싶었던 성장 속도를 복원할 것"이라고 말했다.

[성남=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 지난 26일 카카오뱅크 파업투쟁 결의대회·카카오 분할 반대 공동교섭 선포식을 위해 판교역 광장에 모인 조합원들 2026.08.26 flurry327@newspim.com

◆ 분할만으로 할인 해소될까…고용·지배구조도 과제

다만 법인을 나누는 것만으로 기업가치 할인이 해소될지는 지켜봐야 한다. 카카오에 대한 시장의 평가는 복잡한 사업구조뿐 아니라 계열사 성장성, 중복 사업과 내부거래, 지배구조 등에 복합적으로 영향을 받기 때문이다.

고용 불확실성을 해소하는 것도 과제다. 서승욱 지회장은 "법인별 경영진은 아무 변화가 없을 것 같으니 안심하라는 메시지를 내놓고 있다"며 "아무것도 확정되지 않았다고 하면서 안심하라고 하는 것은 말이 안 된다"고 지적했다.

결국 이번 개편의 성패는 분할 자체보다 이후 두 회사가 독립적인 성장 전략을 보여주고 실제 기업가치 상승으로 연결하느냐에 달렸다는 평가다.

김대종 세종대 경영학부 교수는 "이번 인적분할과 경영체계 개편의 성공 여부는 계열사 간 중복사업 정리, 이사회 독립성 강화, 내부거래 투명성 제고, 주주에 대한 이익 환원 확대로 판단해야 한다"고 말했다.

flurry327@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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