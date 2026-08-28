이정학 동해시장, 폭염 속 화재 대응 소방대원에 감사

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"오늘은 격려보다 감사 전하러 왔다"…화재 예방·초동대응 협력 강화

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해시는 이정학 동해시장이 28일 동해소방서를 찾아 최근 잇따른 화재 현장에서 진화와 현장 수습에 힘쓴 소방공무원들에게 감사의 뜻을 전했다고 밝혔다.

동해지역에서는 최근 크고 작은 화재가 이어진 가운데 소방대원들은 폭염 속에서도 장시간 화재 진압과 현장 대응에 나서 피해 최소화에 힘썼다.

이정학 동해시장이 동해소방서를 방문해 소방대원들에게 감사의 마음을 전했다.[사진=동해시] 2026.08.28 onemoregive@newspim.com

이 시장은 이날 소방공무원들의 현장 애로사항을 듣고, 재난 현장에서 시민의 생명과 재산을 지키기 위해 헌신한 대원들에게 시민을 대표해 감사를 표했다.

이정학 시장은 "오늘은 격려보다 감사의 마음을 전하러 왔다"며 "어려운 현장마다 묵묵히 자리를 지켜주신 소방공무원 여러분께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

이어 "폭염과 잇따른 화재 속에서도 최전선에서 애써주신 여러분 덕분에 시민들이 일상을 지킬 수 있었다"며 "동해시도 동해소방서와 긴밀히 협력해 시민이 안심할 수 있는 안전한 동해를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

동해시는 안전과를 중심으로 동해소방서 등 유관기관과 협력체계를 유지하고 있다. 시는 이번 방문을 계기로 화재 예방과 초동 대응, 현장 수습 단계의 상황 공유 및 행정 지원체계를 더욱 강화할 방침이다.

onemoregive@newspim.com