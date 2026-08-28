라메디텍, 대한신생아학회서 '핸디레이 프로' 소개

AI 핵심 요약beta
- 라메디텍이 28일 대한신생아학회 세미나서 핸디레이 프로를 선보였다.
- 신생아·미숙아 임상서 채혈 성공률 100%를 기록했다.
- 통증과 상처를 줄여 병원 현장 접점을 넓히겠다고 밝혔다.
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'레이저 방식 채혈기' 기존 제품과 성능 비교
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 레이저 의료·미용기기 전문기업 라메디텍이 대한신생아학회 교육세미나에서 병원용 레이저 채혈기 '핸디레이 프로(HandyRay-Pro)'를 선보였다.
28일 라메디텍은 이날 서울 프레지던트호텔에서 열린 '대한신생아학회 제17차 교육세미나'에 참가해 전시부스를 운영하고 신생아 진료 의료진을 대상으로 핸디레이 프로와 관련 임상 연구 결과를 소개했다고 밝혔다.
핸디레이 프로는 어븀야그(Er:YAG) 레이저를 이용해 피부에 미세한 채혈 통로를 형성하는 의료기기다. 기존 자동 절개형 채혈기와 달리 바늘이나 절개 날이 피부에 직접 닿지 않는 비접촉 방식으로 말초혈액을 채취한다.
해당 제품은 고려대학교 안산병원 소아청소년과 최병민 교수 연구팀이 진행한 신생아와 미숙아 대상 임상 연구에 사용됐다.
연구팀은 신생아중환자실에 입원한 미숙아 40명을 대상으로 핸디레이 프로와 기존 자동 절개형 채혈기를 비교하는 무작위 교차 비열등성 임상시험을 진행했다.
회사에 따르면 두 기기 모두 최종 채혈 성공률 100%를 기록했다. 미숙아 통증 프로파일(PIPP-R) 점수는 핸디레이 프로 사용군이 4.5점으로 기존 자동 절개형 채혈기 사용군의 6.5점보다 낮게 나타났다. 지속 출혈이나 창상 감염 등의 안전성 문제는 관찰되지 않았다고 설명했다.
만삭 신생아 대상 비교 임상에서는 레이저 채혈 후 피부 상처 크기가 약 0.2mm로 기존 자동 절개형 채혈기의 약 2.0mm보다 작게 나타났다.
라메디텍은 이번 세미나를 통해 신생아·미숙아 진료 의료진을 대상으로 제품 작동 원리와 임상 결과를 알리고 병원 현장에서의 접점을 확대한다는 계획이다.
라메디텍 관계자는 "이번 전시는 신생아와 미숙아 대상 임상 연구에 실제 사용된 핸디레이 프로를 신생아 진료 의료진에게 직접 소개했다는 점에서 의미가 있다"며 "기존 채혈 방식과 동등한 채혈 성능을 유지하면서도 통증과 상처 부담을 줄일 수 있는 레이저 채혈 기술의 장점을 알리고, 신생아 의료현장과의 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com