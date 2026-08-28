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취업·주거·결혼·출산 전방위 지원...정부, '청년 성장사다리' 43조 투입

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  • 정부가 28일 청년 성장단계별 종합투자안을 발표했다
  • 내년 청년 지원 예산을 43조3000억원으로 늘렸다
  • 일자리·주거·자산·결혼·출산 지원을 확대했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, '청년 예산 언박싱 2027' 개최
53.5% 증액...일자리·주거·자산 지원
첫경력 6만명·청년창업자금 4000억원
혼인지원금 100만원·출산 시 최대 2000만원

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 청년의 취업과 창업, 주거·자산 형성, 결혼·출산을 지원하기 위한 재정투자를 올해 28조2000억원에서 내년 43조3000억원으로 53.5% 확대한다.

지방우대지역에서 첫째로 태어나고 부모소득이 기준중위소득 100%인 경우를 가정하면 정부 지원액은 18세까지 최대 1억4057만원, 34세까지 최대 1억9582만원에 달한다.

정부는 28일 청와대 충무실에서 대통령 주재로 '청년 예산 언박싱(UNBOXING) 2027' 행사를 열고 관계부처 합동으로 '청년 성장단계별 종합투자 추진전략'을 발표했다.

[제공=기획예산처] 2026.08.28 jongwon3454@newspim.com

기획예산처에 따르면 지난달 기준 20·30대 '쉬었음' 인구는 65만1000명으로 2016년 같은 달보다 24만명 증가했다. 고령층과 청년층의 자산 격차도 2012년 2.4배에서 2024년 3.9배로 확대됐다.

이에 정부는 청년정책을 개별 사업 중심에서 성장단계별 투자 방식으로 전환하고 ▲일자리·창업의 성장 사다리 복원 ▲교육·주거·자산의 출발선 격차 완화 ▲생활·문화 등 삶의 질 강화에 집중한다는 방침이다.

◆ 첫경력 6만명 지원...근속지원금 연 900만원

취업 경험이 없는 청년도 참여할 수 있도록 국민취업지원제도를 개편한다. 진로 탐색부터 일경험·훈련, 취업까지 연결하고 구직촉진수당은 월 60만원에서 65만원으로 높인다.

대학생 6만명에게 기업과 지역 현장에서 직무 경험을 쌓을 기회를 제공하는 '첫경력 프로젝트'도 신설한다. 월 230만원의 실습지원비는 정부와 기업이 절반씩 부담한다.

K-뉴딜 아카데미 참여 인원은 1만명에서 5만명, K-디지털트레이닝 인공지능(AI) 과정은 1만명에서 2만명으로 확대한다.

[제공=기획예산처] 2026.08.28 jongwon3454@newspim.com

정부의 역량강화 프로그램을 수료한 청년을 채용한 중소·중견기업에는 연간 720만원, 시범사업에 참여하는 지역 대기업에는 연간 360만원의 채용장려금을 지급한다.

중소·중견기업 취업 청년의 근속지원금은 연간 최대 360만원에서 900만원으로 높인다. 프리랜서와 플랫폼 노동 등 다양한 경력을 관리·인정하는 가칭 '커리어뱅크'도 도입한다.

청년전용창업자금은 2000억원에서 4000억원으로 두 배 확대한다. 창업 5년 이내 청년에게 월 보험료의 60~80%를 지원하고 휴·폐업 비용을 보장하는 창업보험도 신설한다.

◆ 지방국립대 전액 장학금...월세 지원 기준 완화

의·약학계열을 제외한 30개 지방국립대에는 전액 장학금을 신설한다. 지방 사립대 학생을 대상으로 한 지역인재장학금 지원 인원은 4000명에서 1만명으로 확대한다.

대학생이 개인 부담 없이 AI 서비스를 사용할 수 있도록 대학 컨소시엄 방식의 공동구독을 지원한다. 기존 전공에 AI를 결합한 'X+AI 전환 교육과정'도 40개 대학, 2만명을 대상으로 운영한다.

청년월세 지원 소득요건은 기준중위소득 60%에서 100%로 완화한다. 차상위 이하 청년은 지원 기간을 24개월에서 48개월로 늘린다.

새로 공급하는 보편형 공공임대주택의 50% 이상은 청년에게 배정한다. 최대 2억4000만원을 지원하는 역세권 청년 전세임대 유형도 신설한다.

정부의 6.27 대출규제로 전세 매물이 급감하면서 전세난이 확산되고 있다. 부동산 플랫폼 리치고에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 2만1790건으로 6개월 전 2만8968건에 비해 약 25% 감소했다. 자치구별로는 같은 기간 강동구가 3035건에서 642건으로 78.9% 급감했으며, 송파구는 2248건에서 1165건으로 48.2%, 강북구는 267건에서 156건으로 41.6% 줄었다. 사진은 21일 서울 시내 한 부동산에 매물 정보 게시판이 비어있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

월세 수준으로 원리금을 갚아 비아파트나 오피스텔을 살 수 있는 '청년미래보금자리론'도 도입한다. 만 39세 이하이면서 연소득 7000만원 이하인 청년을 대상으로 연간 3조원씩 2년간 공급한다.

연소득 3500만원 이하 미취업 청년에게는 최대 2000만원의 '청년기회자금'을 제공한다. 취업이나 창업 전까지 이자를 면제하고 이후 연 2~5% 금리로 상환하는 방식이다.

출생부터 만 18세까지 정부와 부모가 함께 적립하는 '우리아이자립펀드'도 신설한다. 소득 수준에 따라 정부가 차등 지원하며 만기 때 6000만~1억원을 받을 수 있도록 설계한다.

◆ 혼인 100만원·출산 최대 2000만원 지원

만 19~34세 청년에게는 매년 '청년문화패스'를 제공한다. 공연·전시·영화·도서뿐 아니라 체육 분야에도 사용할 수 있으며 지원액은 수도권 10만원, 비수도권 15만원이다.

고립·은둔 청년을 위한 회복 프로그램은 생활권 내 120개 기관으로 확대해 6000명을 지원한다. 청년도전성장지원 사업 참여 인원도 5만8000명에서 6만7000명으로 늘린다.

혼인신고를 마친 부부에게는 소득 수준과 관계없이 생애 한 차례 혼인지원금 100만원을 지급한다. 혼인 이후 부부소득 합산으로 주거·대출 지원이 축소되는 불이익도 개선한다.

내년 7월부터는 기존 아동수당과 부모급여, 첫만남이용권을 통합한 아이맞이지원금을 도입한다. 출생 순위와 거주 지역에 따라 총 1000만~2000만원을 네 차례로 나눠 지급한다.

아동기본수당도 신설해 0~1세에게 월 최대 60만원, 2~12세에게 월 최대 30만원을 지원할 계획이다.

정부는 추가 세수를 주요 재원으로 하는 미래대응기금을 신설해 청년의 일자리와 주거·자산, 결혼·출산 관련 사업을 지원할 방침이다. 청년 등 다음 세대의 의견을 반영한 '2045 국가발전전략'도 연내 마련한다.

jongwon3454@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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