NH투자증권, 에이팜쇼서 청년농 라이브커머스 진행

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 28일 에이팜쇼서 청년농 라이브커머스를 했다
- 27일엔 농협 청년농부사관학교 졸업생 28명에 공구세트를 줬다
- 청년·창업농 판로 지원을 늘려 소득 증대를 돕겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 서울 양재동 aT센터에서 열리는 '에이팜쇼'에서 청년 농업인을 대상으로 라이브커머스를 진행한다고 28일 밝혔다.
라이브커머스는 실시간 방송으로 상품을 소개하고 판매하는 방식으로, 이번 행사에서는 청년 농업인이 직접 생산한 농산물을 소비자에게 소개하고 판매한다. NH투자증권은 청년 농업인의 판로 확대와 소득 증대를 지원하기 위해 이번 행사를 마련했다.
NH투자증권은 라이브커머스에 앞서 지난 27일 농협 청년농부사관학교 졸업생 28명 전원에게 농업 경영에 필요한 공구세트를 졸업선물로 전달했다.
NH투자증권은 청년·창업농을 대상으로 판로 확대와 금융·비금융 지원 사업을 운영하고 있다. 2023년 시작한 라이브커머스 지원 사업에는 현재까지 41개 농가가 참여해 누적 매출액 약 1억2000만원을 기록했다. 2017년부터 이어온 크라우드펀딩 지원 사업으로는 252개 농가를 지원했으며 누적 매출액은 약 16억7000만원이다.
크라우드펀딩 지원 농가는 올해부터 기존 연 24개에서 100개로 늘렸다. 회사 측은 지역별 농업인과 농작물 특성을 고려한 맞춤형 판로 개척 지원을 강화해 농업인의 소득 증대와 영농 정착을 돕겠다고 밝혔다.
신재욱 NH투자증권 대표이사는 "청년 농업인이 안정적으로 농업에 정착하고 성장하기 위해서는 초기 자금뿐만 아니라 판로와 경영 역량 등 다양한 지원이 필요하다"며 "앞으로도 농협금융지주와 함께 농업 현장에서 체감할 수 있는 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com