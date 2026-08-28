美 기업이익 최대·근로소득 최저…'K자 엇갈림' 심화

AI 핵심 요약beta
- 미국 기업 이익이 28일 사상 최대를 기록했다
- 근로자 소득 분배율은 1950년대 이후 최저로 떨어졌다
- 불평등 심화에 포퓰리즘 반발과 역풍이 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 기업들의 이익이 사상 최대치를 기록하며 승승장구하는 반면, 근로자들에게 돌아가는 '파이의 몫'은 역사적 저점으로 떨어지면서 양극화에 따른 유권자들의 반발과 정치적 역풍이 거세지고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 28일(현지시간) 보도했다.
미 경제분석국(BEA) 데이터에 따르면, 올 2분기 미국 기업들의 세전 이익은 연율 4조 8천억 달러(약 6천588조 원)로 국민소득의 18%를 차지했다. 이는 2차 세계대전 직후 이후 최고치다. 반면 임금 및 복리후생을 포함한 근로자의 소득 분배율은 60%로 떨어져 1950년대 이후 최저 수준을 기록했다.
JP모간의 에비엘 라인하트 이코노미스트는 "어떤 기준으로 보더라도 근로자들이 받는 보수는 시간이 지남에 따라 국민소득에서 차지하는 비중이 점점 줄어들고 있다"며 "그렇다면 그 소득은 어디로 가겠는가. 어딘가로는 가야 할 텐데, 그 상당 부분이 기업의 이윤으로 나타나고 있는 것"이라고 분석했다.
올해 기업들의 호실적 덕분에 미국 증시는 사상 최고치를 경신했다. 인공지능(AI) 붐이 대형 기술 기업들의 막대한 이익을 견인했고, 도널드 트럼프 행정부의 이란 전쟁은 유가 상승과 석유 대기업들의 수익성 개선에 기여했다. 미국 기업들의 견조한 실적은 주가 상승과 배당금 증가로 이어지며 은퇴 자금 계좌에도 긍정적인 영향을 미쳤다.
하지만 기업의 막대한 이익은 미국의 불평등을 심화시키고 있다. 이러한 높은 수익은 주로 투자 소득으로 생활하는 부유층에게 돌아가는 반면, 중산층과 저소득층 가구는 매달 받는 급여에 더 크게 의존하고 있기 때문이다.
실제로 물가상승률이 임금상승률을 앞지르면서 지난 7월 실질 시간당 임금은 전년 동기 대비 0.2% 하락했다. 전날 발표된 공공정책 싱크탱크 정책연구소(IPS) 연구에 따르면, 미국 내 주요 저임금 기업 CEO들의 임금은 2019년에서 2025년 사이 41% 상승한 반면, 중위 근로자의 임금은 21% 증가하는 데 그쳐 같은 기간 물가 상승률(26%)을 밑돌았다.
진보 성향 싱크탱크 그라운드워크 컬래버러티브의 엘리자베스 판코티 부사장은 "투자와 불로소득으로 돈을 버는 이들과 매일 출근하는 일반 근로자라는 두 개의 완전히 분리된 경제가 존재한다"고 지적했다.
기업과 근로자 간 격차가 벌어지면서 유권자들의 불만은 정계 전반에 포퓰리즘 바람을 일으키고 있다. 뉴욕시에서 조란 맘다니가 시장으로 당선되는 등 민주당 내에서는 이른바 '민주 사회주의' 성향 후보들의 세가 커지고 있다. JD 밴스 부통령조차 최근 연설에서 기업의 의사 결정 과정에 임금 근로자의 참여를 확대해야 한다고 주장하는 등 포퓰리즘적 발언을 이어갔고, 트럼프 대통령 스스로도 기업들의 '폭리'를 비난하며 민심 달래기에 나선 상황이다.
전문가들은 노조 약화와 외주화 등으로 1980년대부터 자본으로 기울었던 권력 지형이 AI 도입 등과 맞물려 더욱 가속화하는지 주목하고 있다. IPS의 사라 앤더슨은 "기업 부의 분배 방식이 지나치게 불공평해 대중은 이를 바꾸기 위한 조치를 원하고 있다"며 "심각한 정치적 역풍의 시작을 목격하고 있는 것일 수 있다"고 경고했다.
wonjc6@newspim.com