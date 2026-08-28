키움·DB·마이다스·KB운용 ETF 4종목 상장

삼성·SK·신약바이오·머니마켓·글로벌AI낸드 지수 추종

신탁원본액 합계 1220억원, 거래소 ETF 1167개로 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소(이하 거래소)는 키움투자자산운용, DB자산운용, 마이다스에셋자산운용, KB자산운용의 상장지수펀드(ETF) 4종목을 다음 달 1일 유가증권시장에 상장한다고 28일 밝혔다.

상장 종목은 ▲KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+ ▲마이티 신약포커스바이오액티브 ▲MIDAS 머니마켓액티브 ▲RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 등 4종목이다. 복제방법은 실물 방식으로, 이 중 KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+와 RISE 글로벌AI낸드메모리반도체는 패시브, 마이티 신약포커스바이오액티브와 MIDAS 머니마켓액티브는 액티브로 운용된다. 상장일 기준 유가증권시장 ETF 상장종목수는 총 1167종목이 된다.

키움투자자산운용의 KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+는 삼성그룹과 SK그룹 상장사 가운데 각 그룹 핵심 산업과 직·간접적으로 관련된 기업을 5개씩 총 10개 선정해 투자한다. 기초지수는 Akros가 산출하는 'Akros 삼성SK그룹 TOP4+ 지수'다. 신탁원본액은 200억원, 1좌당 가격은 1만원으로 예정됐으며 총보수는 0.45%(운용보수 0.42%)다. 지정참가회사·유동성공급자(AP/LP)는 키움, 메리츠, LS, 대신, 한국, NH증권이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

DB자산운용의 마이티 신약포커스바이오액티브는 신약개발 파이프라인을 보유했거나 신약개발을 추진하는 국내 바이오 기업에 투자한다. 비교지수는 에프앤가이드(FnGuide)가 산출하는 'FnGuide 신약포커스바이오 지수'다. 신탁원본액 80억원, 1좌당 가격 1만원으로 예정됐고 총보수는 0.785%(운용보수 0.700%)다. AP/LP는 DB, KB, NH, 키움, 신영, 메리츠증권이다.

마이다스에셋자산운용의 MIDAS 머니마켓액티브는 국공채와 회사채, 기업어음(CP) 등에 투자하는 국내 단기금리형 상품이다. 비교지수는 KIS자산평가가 산출하는 'KIS-Midas 머니마켓 지수'다. 신탁원본액은 4종목 중 가장 많은 840억원이며 1좌당 가격은 10만원으로 예정됐다. 총보수는 0.060%(운용보수 0.045%)로 4종목 가운데 가장 낮다. AP/LP는 한국, 한양증권이며 메리츠, 미래, 키움증권은 AP로 참여한다.

KB자산운용의 RISE 글로벌AI낸드메모리반도체는 한국·미국·일본 상장사 중 낸드플래시 메모리와 낸드 기반 저장장치 관련 10종목에 투자한다. 기초지수는 NH투자증권이 산출하는 'iSelect 글로벌AI낸드메모리반도체지수'다. 신탁원본액 100억원, 1좌당 가격 1만원으로 예정됐으며 총보수는 0.450%(운용보수 0.409%)다. AP/LP는 메리츠, 미래, 키움, 한국, KB증권이다. 신탁원본액과 1좌당 가격은 상장일 전날 최종 확정된다.

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