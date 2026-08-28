SK그룹, 집중호우 피해 복구에 20억원 기부

AI 핵심 요약beta
- SK그룹이 28일 남부 수해 복구에 성금 20억원을 기부했다.
- SK하이닉스는 26일 거제 등 피해 지역에 구호 키트 630개를 전달했다.
- SK텔레콤·SK브로드밴드도 통신 편의와 구호물품을 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
SKT·SKB, 임시 주거시설 통신·구호물품 지원
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK그룹이 집중호우로 큰 피해를 입은 거제·통영 등 남부 지역의 피해 복구와 이재민 지원을 위해 성금 20억원을 기부한다.
SK그룹은 28일 사회복지공동모금회를 통해 성금 20억원을 기탁한다고 밝혔다. 성금은 피해 지역 복구와 이재민의 일상 회복을 위해 사용될 예정이다.
계열사들도 지원에 나섰다. SK하이닉스는 지난 26일 재해 구호 사업인 '하이세이프티(High Safety)'를 통해 거제 등 피해 지역에 자원봉사자 키트 630개를 전달했다.
SK텔레콤은 지난 18일부터 거제 옥포초등학교와 옥포종합사회복지관 등 이재민 임시 주거시설에 스마트폰 충전 부스와 보조배터리 등 통신 편의시설과 구호물품을 지원하고 있다. SK브로드밴드도 옥포초등학교에 와이파이와 IPTV를 설치했다.
SK그룹 관계자는 "피해 지역 주민들이 조속히 일상으로 복귀할 수 있도록 성금 기부와 다양한 피해 복구 지원 활동에 적극 나서겠다"고 말했다.
syu@newspim.com