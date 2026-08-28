김민석 "내용 없는 러브샷 결과는 패망...대낮에 투명하게 노선 논쟁할 것"

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"노선논쟁은 바람직, 인신공격이 진짜 문제"

의원 워크숍에서 정청래 공개 거론...鄭 유감 표명하며 이슈

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 28일 당내 논쟁에 대해 "앞으로도 백주대낮에 투명하게 논쟁할 것"이라고 페이스북을 통해 밝혔다.

김 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "정책논쟁과 노선논쟁은 바람직한 것"이라며 "없는 것, 뒤에서 하는 것, 인신공격과 허위조작, 악마화가 진짜 문제"라고 지적했다.

김민석 더불어민주당 대표가 27일 오후 인천 영종구 인스파이어 호텔에서 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 인사말을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "국사를 다루면서 치열한 논쟁의 문제의식이 없으면 진짜 나태고 직무유기"라며 "내용없는 당정 러브샷, 당내 러브샷의 결과는 윤석열세력의 패망"이라고 비판했다.

그러면서 "회의도 생중계하는데 왜 실명공개논쟁을 안 하겠느냐"며 "정치는 노선을 제기하고 선택받고 실행하고 평가받는 일의 연속이며 지도력의 형성과정이기도 하다"고 강조했다.

김 대표는 "논쟁하지 않으면 노선논쟁하라 하고, 노선논쟁하면 충돌이라 비판하는 그때그때 달라요식 이중잣대는 불공정하다"고 꼬집었다.

그는 "치열한 당내 토론과 논쟁, 그 대표정치가 김대중이고, 노무현이었고, 민주당의 역사 자체였다"고 덧붙였다.

김 대표는 지난 27일부터 1박 2일로 진행된 민주당 국회의원 워크숍 강연에서 당대표 경선에서 경쟁했던 정청래 전 대표를 공개 거론하며 노선의 차이가 있다고 언급했다.

이에 대해 정 전 대표가 즉각 "폭력적"이라고 유감을 표하며 석청갈등(김민석과 정청래의 갈등)이 뜨거운 이슈로 부각된 바 있다.

kimsh@newspim.com