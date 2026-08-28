'백범 김구 탄생 150주년 유네스코 기념해' 세계가 함께 기린다

AI 핵심 요약beta
- 백범김구선생기념사업협회와 기념관이 29일 기념식을 연다.
- 김구 탄생 150주년과 유네스코 기념해 지정을 기렸다.
- 평화와 문화를 주제로 공연과 퍼포먼스를 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 2026년 백범 김구 선생 탄생 150주년이자 '백범 김구 탄생 150주년 유네스코 기념해'로 지정된 뜻깊은 해를 맞아, 백범김구선생기념사업협회와 백범김구기념관이 오는 29일 오후 3시 백범김구기념관 컨벤션홀에서 기념식을 개최한다.
이번 기념식은 '나의 소원, 평화와 문화'를 주제로, 김구 선생이 평생 강조한 평화와 문화의 정신이 인류가 함께 기억해야 할 유산으로 인정받은 것을 기념하기 위해 마련됐다. 정부 인사와 국회의원, 유관 기관·단체 관계자 등 300여 명이 참석하며, 전 과정은 유튜브로 생중계된다.
기념식은 국민의례와 박유철 백범김구선생기념사업협회장의 인사말, 내빈 축사에 이어 특별 개식 무대로 이어진다. 김구 선생의 일대기 소개와 함께 뮤지컬 '워치'의 수록곡 '나의 소원'이 축하 공연으로 무대에 오른다. 이어 유네스코 기념해 지정 추진 경과 영상 상영과 함께 유네스코한국위원회 사무총장이 백범김구기념관장에게 선정 기념패를 전달하고, 국내외 인사들의 축하 메시지 영상과 기념공연도 이어진다.
행사 마지막에는 우정사업본부장이 백범 김구 탄생 150주년 기념우표를 김미 백범김구기념관장에게 증정하며, 초등학생과 청소년, 대학생 등 미래세대가 참여하는 퍼포먼스로 기념식을 마무리한다. 사회는 KBS 박소현 아나운서가 맡는다.
fineview@newspim.com