넥슨, 'FC 온라인' 최상위 리그 결승전 9월 6일 개최

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 9월 6일 FSL 서머 결승을 연다
- 결승은 잠실 DN콜로세움서 유관중으로 치른다
- 총상금 10억원에 우승자 5000만원 준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 운영하는 온라인 축구게임 'FC 온라인'의 국내 최상위 정규리그 '2026 FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그 서머(FSL 서머)' 결승전이 9월 6일 서울 잠실 DN콜로세움에서 개최된다.
결승전은 오후 3시부터 7판 4선승제로 약 200석 규모의 유관중 경기로 진행된다. 우승자에게는 개인 상금 5000만원, 우승팀에게는 2억4000만원이 수여되며 총 상금 규모는 10억원이다.
FSL 서머는 T1, GEN CITY, kt Rolster, DRX, BNK FEARX, DN SOOPers, Dplus KIA, Nongshim RedForce 등 8개 구단에서 각 4명씩 선수를 출전시켜 32강 개인전을 펼친다. 결승 대진은 8월 30일 결승 진출전 경기 결과에 따라 확정된다.
입장권은 8월 31일 오후 2시부터 티켓링크를 통해 판매된다. 현장 관람객 전원에게는 게임 재화 '3000 FC'를 지급하며 경기 종료 후 럭키드로우를 통해 추가 선물을 제공한다.
origin@newspim.com