대교 써밋 스타런, TWS와 함께한 오프라인 팬미팅 성료

AI 핵심 요약beta
- 대교는 22일 써밋 스타런 팬미팅을 열었다.
- 서울 관악구 대교타워서 회원 250명 참석했다.
- 대교는 TWS와 학습 동기 높이는 행사를 꾸몄다.
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퀴즈·럭키드로우 등 회원 소통
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대교의 학습 관리 서비스 '대교 써밋 스타런'이 K-POP 그룹 TWS(투어스)와 함께한 오프라인 팬미팅을 열고 회원들에게 새로운 학습 동기를 제공했다.
28일 대교는 지난 22일 서울 관악구 대교타워에서 '대교 써밋 스타런' 회원 약 250명이 참석한 가운데 오프라인 팬미팅을 진행했다고 밝혔다.
이번 행사는 'Cheer Station: 잠시 쉬어가도 괜찮아'를 콘셉트로 꾸준히 학습해온 회원들을 격려하고 학습에 대한 동기를 높이기 위해 마련됐다.
현장에는 포토존과 응원 아이템 전시존, 볼펜 꾸미기 등 다양한 체험 공간이 마련됐다. 본 행사에서는 TWS 멤버들이 회원들의 고민을 듣고 직접 답하는 'Cheer Station 고민 해결 정거장'을 비롯해 TWS 퀴즈, 럭키드로우 등이 진행됐다.
TWS는 회원들에게 "지치거나 잠시 멈추고 싶은 순간에는 쉬어가도 괜찮다"며 "각자의 속도로 다시 나아가는 여러분을 계속 응원하겠다"고 격려의 메시지를 전했다.
'대교 써밋 스타런'은 대교 써밋에 TWS의 응원 콘텐츠와 보상 요소를 결합한 학습 동기부여 서비스다. 진단평가와 맞춤 학습, 성취평가, 월별 보상 등을 6개월간 제공해 학습자가 꾸준히 목표를 달성할 수 있도록 지원한다.
대교 관계자는 "이번 팬미팅이 회원들에게 즐거운 추억과 함께 학습을 지속할 수 있는 새로운 동기가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 학습 과정에서 성취감과 즐거움을 함께 경험할 수 있는 차별화된 학습 프로그램을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com