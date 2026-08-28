요기요, 치킨·피자 최대 1만4000원 할인

AI 핵심 요약beta
- 위대한상상이 28일 요기요 늦여름 기획전을 시작했다
- 기획전은 30일까지 치킨·피자 브랜드 할인을 제공한다
- 최대 1만4000원까지 즉시 할인과 쿠폰을 적용했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달앱 요기요를 운영하는 위대한상상은 치킨·피자 브랜드 메뉴를 최대 1만4000원 할인하는 '늦여름 기획전'을 진행한다고 28일 밝혔다.
기획전은 오는 30일까지 진행된다. 브랜드별 즉시 할인과 쿠폰을 함께 적용하는 방식이다.
호식이두마리치킨은 즉시 할인 4000원과 오후 3시부터 내려받을 수 있는 선착순 10% 쿠폰을 더해 최대 9000원을 할인한다. 선착순 쿠폰을 받지 못한 고객에게는 요기배달 주문 때 쓸 수 있는 5% 할인 쿠폰을 제공하며 할인 한도는 3000원이다.
푸라닭은 즉시 할인 4000원과 최대 3000원의 5% 할인 쿠폰을 적용해 최대 7000원을 할인한다.
맘스터치는 즉시 할인 3000원과 카카오페이 결제 때 사용할 수 있는 선착순 10% 쿠폰을 합쳐 최대 7000원의 혜택을 제공한다. 선착순 쿠폰의 할인 한도는 4000원이며, 이를 받지 못한 고객에게는 최대 2000원의 5% 할인 쿠폰을 준다.
청년피자는 즉시 할인 7000원에 최대 7000원 상당의 무작위 쿠폰을 더해 최대 1만4000원을 할인한다. 자세한 내용은 요기요 앱에서 확인할 수 있다.
kji01@newspim.com