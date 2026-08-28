산타마리아노벨라, 신세계百 강남점 리뉴얼 오픈

AI 핵심 요약beta
- 신세계인터내셔날이 28일 산타마리아노벨라 강남점 매장을 새단장해 재개장했다.
- 이번 리뉴얼은 피렌체 본점의 대리석 바닥을 반영해 브랜드 헤리티지를 살렸다.
- 31일까지 사은품과 강남점 단독 세트, 인그레이빙 서비스를 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계인터내셔날이 수입·판매하는 이탈리아 뷰티 브랜드 산타마리아노벨라가 신세계백화점 강남점 매장을 새단장해 다시 문을 연다고 28일 밝혔다.
이번 리뉴얼은 브랜드 정체성을 매장 공간에 담아내는 데 초점을 맞췄다. 국내 매장 중 처음으로 이탈리아 피렌체 비아 델라 스칼라 본점의 세 가지 색상 대리석 바닥 디자인을 그대로 구현해, 1221년 피렌체에서 출발한 브랜드의 역사를 공간에서 느낄 수 있도록 했다.
리뉴얼을 기념해 31일까지 구매 금액에 따라 추석 스트링 파우치, 로사가데니아 토탈 키트, 향수 파우치 등을 증정하며, 강남점 단독 향수 기획세트도 함께 선보인다. 재개장한 28일부터 30일까지는 오 드 코롱·오 드 퍼퓸 50밀리리터·100밀리리터 구매 고객을 대상으로 향수에 이름이나 문구를 새겨주는 인그레이빙 서비스를 진행한다.
신세계인터내셔날 산타마리아노벨라 관계자는 "제품을 구입하면서 브랜드의 800년 헤리티지도 함께 느낄 수 있도록 리뉴얼에 심혈을 기울였다"고 말했다.
fineview@newspim.com