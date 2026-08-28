김남희 의원 "사건 암장·무단 종결·증거 은폐 등 경찰 6대 폐단 뿌리 뽑을 것"

AI 핵심 요약beta
- 김남희 의원이 28일 장미란씨 실종 사건 부실수사를 비판했다
- 김 의원은 제주로 가 현장 점검과 경찰청장 면담에 나선다고 했다
- 경찰개혁추진단은 6대 폐단 근절 위한 개혁안 마련을 예고했다
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"제 식구 감싸기, 수사정보 유출, 개인정보 침해 개혁"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김남희 더불어민주당 의원은 28일 고(故) 장미란씨 실종 사건에 대해 "경찰의 부실 수사와 허위 종결로 골든타임을 놓치고 증거마저 소실된 이번 사건은 결코 좌시할 수 없는 문제"라고 밝혔다.
김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "정기국회 워크샵을 마치고 추진단 의원들과 고(故) 장미란님 실종 사건 부실 수사의 진상을 규명하기 위해 지금 제주로 향하고 있다"며 이같이 말했다.
김 의원은 김민석 지도부 출범 후 구성된 민주당 경찰개혁추진단 단장으로 이해식 공동단장과 이기헌·임미애·이주희·김동아 의원과 함께 활동하고 있다.
그는 "현장을 방문해 직접 점검하고, 고평기 제주지방경찰청장을 면담해 경위를 엄중하게 따져 묻겠다" "현장에서부터 사건의 허점과 문제점을 제대로 파헤치고 명확히 규명하겠다"고 했다.
이어 "곧 발표될 피해자 지원단체 전문가, 법률·수사 전문가로 구성된 외부위원들과 함께 강력한 경찰개혁안을 마련하도록 하겠다"고 말했다.
아울러 김 의원은 "앞으로 경찰개혁추진단은 경찰의 제 식구 감싸기와 사건 암장, 무단 종결과 증거 은폐·조작, 수사정보 유출, 개인정보 침해에 이르기까지 경찰 수사의 6대 폐단을 뿌리 뽑기 위한 개혁 방안을 마련하겠다"며 "국민을 보호해야 할 수사기관이 국민의 신뢰를 무너뜨리는 일이 다시는 없도록, 근본적인 개혁을 이뤄내겠다"고 했다.
allpass@newspim.com