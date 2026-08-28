에이블씨엔씨 어퓨, '파스텔 블러셔 포근해 컬렉션' 내놔

AI 핵심 요약beta
- 에이블씨엔씨 어퓨가 28일 포근해 컬렉션을 출시했다.
- 가을·겨울용 신규 블러셔 4종을 더한 시즌 제품이다.
- 올리브영 단독 판매와 할인 행사를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이블씨엔씨의 어퓨가 가을·겨울 감성을 담은 '파스텔 블러셔 포근해 컬렉션'을 출시한다고 28일 밝혔다.
이번 컬렉션은 기존 '과즙팡 파스텔 블러셔'에 가을·겨울 시즌에 어울리는 신규 컬러 4종을 추가한 시즌 컬렉션이다. 두 볼을 부드럽게 감싸는 듯한 그윽한 무드와 뽀얀 과즙 컬러, 피부 결을 매끈하게 정돈하는 텍스처가 특징이다.
신규 컬러는 바닐라 베이지 색상의 '앙고라바닐라', 채도를 낮춘 코랄 색상의 '코랄폼폼', 부드러운 장밋빛 핑크의 '퍼프핑크', 따뜻한 브라운 컬러의 '플러피브라운' 등 4종이다. 앙고라바닐라와 코랄폼폼을 함께 사용하면 따뜻하고 포근한 메이크업을, 퍼프핑크는 맑고 화사한 느낌을 연출할 수 있다.
제품은 촘촘한 파우더로 피부 요철을 자연스럽게 커버하며, 덧발라도 색이 탁해지지 않고 자연스럽게 쌓이도록 만들어졌다. 피지를 잡아주는 파우더와 코튼추출물, '비타쥬씨 콤플렉스'를 함유해 지속력도 갖췄다.
신규 컬러 중 앙고라바닐라, 코랄폼폼, 퍼프핑크 3종은 올리브영에서 단독 선보이며, 구매 고객 대상 미니 블러시 브러시 증정 프로모션도 함께 진행한다. 오는 30일부터 9월 5일까지 올영세일 기간에는 '과즙팡 파스텔 블러셔'를 28% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 플러피브라운은 내달 14일 무신사에서 최초 공개된다.
에이블씨엔씨 브랜드 전략부문 조예서 부문장은 "가을·겨울 시즌 특유의 부드럽고 따뜻한 분위기를 어퓨만의 감각적인 컬러로 재해석한 제품"이라며 "여러 컬러를 자유롭게 레이어링해 각자의 분위기에 맞는 다양한 메이크업을 즐겨 보길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com