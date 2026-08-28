LG, 집중호우 피해 복구에 10억원 기부…긴급구호 지원

AI 핵심 요약beta
- LG가 28일 남부 수해 복구 성금 10억원을 냈다.
- 성금은 피해 복구와 이재민 지원에 쓰기로 했다.
- LG전자·LG유플러스도 수해 현장 지원에 나섰다.
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LG전자 가전 수리·LG유플러스 통신 지원도 가동
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG가 최근 집중호우로 피해를 입은 부산·경남·광주·전남 등 남부 지역 주민들의 피해 복구를 위해 성금 10억원을 지원한다.
LG는 전국재해구호협회에 성금 10억원을 기부했다고 28일 밝혔다. 성금은 수해 지역 피해 복구와 이재민 지원에 사용될 예정이다.
대한적십자사를 통해 임시 대피소에 머물고 있는 이재민들에게 담요와 구호의류, 일용품 세트 등 긴급구호키트도 전달한다.
계열사들도 지원에 나섰다. LG전자는 수해 피해 가구를 직접 방문하는 '찾아가는 서비스'를 운영하고 침수 가전 세척과 수리, 부품 교체 등을 지원한다. LG유플러스는 임시 대피소에 와이파이와 휴대폰 배터리 충전을 지원한다.
LG 관계자는 "이재민들이 빠르게 안정을 되찾고 일상으로 복귀하는 데 보탬이 될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com