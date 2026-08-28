'유럽 출장' 박수현 충남지사, 공장 폭발에 "가용자원 총동원"

AI 핵심 요약beta
- 박수현 충남지사가 28일 천안 대원산업 화재에 구조·진화를 지시했다.
- 충남도는 행정부지사와 소방본부장을 급파해 현장 대응에 나섰다.
- 이 화재로 3명이 숨지고 2명이 다쳤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[천안=뉴스핌] 오영균 기자 = 박수현 충남지사가 천안 대원산업 공장 폭발 화재와 관련해 행정부지사와 소방본부장을 현장에 급파하고 가용 인력과 장비를 총동원한 구조·진화를 지시했다.
충남도는 28일 오전 11시 44분쯤 천안시 동남구 성남면 대원산업에서 발생한 화재와 관련해 소방 등 관계기관과 대응에 나서고 있다고 밝혔다.
현재 유럽 출장 중인 박 지사는 화재 상황을 보고받은 직후 행정부지사와 충남소방본부장에게 현장으로 이동해 진화와 인명구조 상황을 직접 챙기도록 지시했다.
특히 추가 인명피해를 막기 위한 구조 활동에 총력을 기울이는 한편 진화 과정에서 소방대원 등 현장 대응 인력의 안전에도 각별히 유의할 것을 주문했다.
박 지사는 "가용 자원을 총동원해 구조와 진화에 나서고 현장 구조대원의 안전 확보에도 최선을 다해 달라"고 강조했다.
충남도와 관계기관은 불길을 잡은 뒤 정확한 화재 원인과 재산피해 규모 등을 합동 조사할 예정이다.
한편 이날 화재는 오전 11시 44분쯤 페인트 원료 등을 생산하는 대원산업 공장에서 폭발음과 함께 발생했다. 소방당국은 낮 12시 5분 대응 1단계를 발령해 진화와 인명 수색에 나섰다.
현재까지 공장 급식실에서 근무하던 70대 직원과 외국인으로 추정되는 2명 등 모두 3명이 숨진 채 발견됐다. 인도네시아 국적 30대 근로자 1명이 화상을 입었으며 진화 작업 중이던 소방관 1명도 낙하물에 손목을 다치는 등 2명이 부상을 입었다.
gyun507@newspim.com