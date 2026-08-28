DB손보 "2030년 연결 주주환원율 40% 목표…DPS 매년 10% 이상 확대"

K-ICS·배당커버리지비율 연계해 추가 주주환원 검토

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험이 2030년까지 연결 기준 주주환원율을 40%, 별도 기준으로는 50%까지 높인다. 주당배당금(DPS)도 매년 10% 이상 확대해 주주환원의 예측 가능성을 높인다는 계획이다.

DB손해보험은 28일 이 같은 내용을 담은 중장기 기업가치 제고 계획을 공시하고 주주와 애널리스트·투자자를 대상으로 설명회를 개최했다고 밝혔다.

이번 계획에서 DB손해보험은 기존 2028년 별도 기준 35%였던 주주환원율 목표를 2030년 연결 기준 40%, 별도 기준 50%로 상향했다. DPS는 매년 10% 이상 성장시키기로 했다.

DB손해보험 사옥. [사진=DB손해보험]

배당의 지속가능성을 관리하기 위한 지표로는 배당가능이익을 예상 배당금으로 나눈 배당커버리지비율(DCR)을 새로 도입한다. 지급여력비율(K-ICS) 150~220%, DCR 100~400% 구간에서는 기존 주주환원 목표를 지속적으로 이행할 계획이다.

ROE가 자기자본비용(COE)을 밑돌거나 K-ICS 220%와 DCR 400%를 동시에 웃돌 경우에는 추가 주주환원 여력을 점검하기로 했다.

자본효율성 관리도 강화한다. ROE를 핵심 관리지표로 삼아 COE 대비 2%포인트 이상의 격차를 안정적으로 유지한다는 목표다. 보험 신계약과 자산운용 신규 투자에는 요구자본 대비 효익을 평가하는 ROR을 적용해 200%를 최소 기준으로 설정한다.

본업에서는 상품 설계와 인수, 계약 유지, 보험금 지급 등 전 과정의 효율성을 높여 유지율을 개선하고 손해율을 낮춘다는 방침이다. 중장기 자금수지와 배당가능이익, DCR 전망을 바탕으로 신계약 규모와 상품 포트폴리오도 조정한다.

지난 5월 인수를 마친 포테그라 그룹은 글로벌 성장동력으로 활용한다. 포테그라는 스페셜티 보험을 중심으로 최근 5년간 매출이 연평균 14.7% 증가했으며 합산비율은 90% 수준을 유지해 왔다. DB손해보험은 미국과 유럽 사업을 중심으로 인수 시너지를 확대할 계획이다.

자본건전성과 배당재원의 안전선도 설정했다. K-ICS는 180%, DCR은 200%를 각각 내부 안전선으로 두고 금리와 손해율 등 주요 변수 변화에 따른 시나리오 분석을 통해 선제적으로 관리하기로 했다.

DB손해보험은 지난해 기업가치 제고 계획 발표 이후 2025년 별도 기준 배당성향 30.0%, 총주주수익률(TSR) 34.9%를 기록했다. 최근 5년 누적 ROE는 16.9%로 자본비용을 웃돌았지만 주가순자산비율(PBR)은 1배를 밑돌고 있다는 게 회사 측 설명이다.

남승형 DB손해보험 CFO는 "주주가치는 경영의 결과로 남는 잔여물이 아니라 성장과 자본배분 의사결정의 출발점이어야 한다"며 "계약자의 신뢰를 지키면서 주주의 기대에 부응할 수 있도록 단기 외형 확대가 아닌 지속가능한 성과로 계획을 이행하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com