롯데웰푸드, 롯데의료재단에 간식·이동식 치과 진료 지원

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드는 28일 롯데의료재단 간식박스 후원에 동참했다.
- 보바스병원 등 환자·보호자·환아 약 1000명에 232박스를 전달했다.
- 27일엔 보바스병원서 치과 검진과 구강관리 물품도 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드가 롯데의료재단의 '마음충전 간식박스' 후원 프로그램에 동참했다고 28일 밝혔다.
이번 후원은 롯데의료재단 보바스기념병원, 하남 보바스병원 입원 환자 및 보호자, 어린이재활센터 환아 등 약 1000여 명을 대상으로 진행됐다. 롯데웰푸드는 지난 6월 카스타드, 마가렛트, 롯샌, 크런키 데빌 등 인기 제품 총 232박스를 전달했으며, 지원 물품은 올해 12월까지 병원 내 교육 및 정서지원 프로그램 일정에 맞춰 순차적으로 전달될 예정이다.
롯데웰푸드는 지난 27일에는 경기 하남시 보바스병원 어린이재활센터를 찾아 '닥터자일리톨 버스가 간다!' 캠페인도 함께 진행했다. 이는 롯데웰푸드와 대한치과의사협회가 2013년부터 매월 롯데 자일리톨 껌 판매 수익금 일부로 운영해온 이동식 치과 진료 봉사활동이다. 이날 이동 등의 문제로 정기적인 치과 진료가 어려운 장애·발달 지연 환아 27명이 구강 검진을 받았으며, 구강관리 키트와 자일리톨껌 등 과자 꾸러미도 함께 전달됐다.
롯데웰푸드 관계자는 "환자와 보호자에게 위로를 전할 수 있어 기쁜 마음"이라며 "앞으로도 제품과 수익금 일부를 활용한 상생 활동을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com