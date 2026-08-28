신현영 "오세훈, 주택공급 협조해야…수도권 키는 정부-서울시 초당적 협력"

AI 핵심 요약beta
- 신현영 민주당 대변인은 28일 오세훈 시장에 협조를 촉구했다.
- 김윤덕 장관과 오 시장의 3차 회동을 앞두고 초당적 협력을 강조했다.
- 무주택 서민·청년 주거안정 위한 공급 논의를 주문했다.
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 신현영 더불어민주당 대변인은 28일 "오세훈 서울시장이 시민들의 주거권을 위한 부동산 공급에 적극적으로 협조하시길 바란다"고 촉구했다.
신 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "김윤덕 국토부 장관과 오 시장의 3차 회동을 앞두고 있다"며 "수도권 부동산 공급의 키는 정부와 서울시와의 초당적인 협력"이라고 강조했다.
이어 "중앙정부와 지자체가 협의를 이루면 수도권에 10만호 주택 공급도 가능하다"며 "국민들의 주거권과 생활권을 충족시키기 위해 주택 공급 목표를 차질 없이 달성해야 하고, 이를 위한 서울시의 책무가 막중하다"고 밝혔다.
신 대변인은 "서울시의 발목잡기식 훼방, 반대를 위한 반대가 아니라 실질적 대책에 대한 진지한 논의가 필요하다"고 지적했다.
그는 구체적인 방안으로 "용산공원 훼손지 중심의 합리적 활용에 대해서는 공론화를 통한 검토가 필요하고, 탄천물재생센터 활용은 부지의 실효성과 타당성 및 이전의 현실적 난관을 판단해야 한다"고 말했다.
계쏙해서 신 대변인은 오 시장을 향해 "소모적인 논쟁과 정쟁 보다는 부동산 시장 안정을 위한 초당적 주택 공급에 동참해 달라"고 목소리를 높였다.
아울러 "다음 주 예정된 3차 회동에서는 무주택 서민과 청년층의 주거 안정을 위한 전향적 태도로 성과와 결실이 맺어지길 기대한다"고 덧붙였다.
seo00@newspim.com