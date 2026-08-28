아모레, 라보에이치·미쟝센·한율 산리오 협업 상품 내놔

AI 핵심 요약beta
- 라보에이치·미쟝센·한율이 28일 올리브영·산리오 협업 상품을 출시했다.
- 라보에이치는 한교동, 미쟝센은 포차코, 한율은 헬로키티 굿즈를 더했다.
- 각 브랜드는 대표 제품 기획세트와 캐릭터 굿즈를 함께 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 라보에이치, 미쟝센, 한율이 올리브영과 산리오캐릭터즈의 콜라보 캠페인에 참여해 한정판 기획 상품을 선보인다. 각 브랜드 대표 제품에 한교동, 포차코, 헬로키티 캐릭터 디자인과 특별 굿즈를 더했다.
두피 스킨케어 브랜드 라보에이치는 쿨링앤노세범 샴푸, 워터스케일러, 앰플토닉 3종을 한교동 에디션으로 출시했다. 쿨링앤노세범 샴푸는 트리플액션캡슐 기술로 수분 충전과 각질·피지 케어를 돕고, 워터스케일러는 AHA·BHA·PHA 성분으로 각질과 피지를 녹이면서 두피 열감을 낮춰준다. 앰플토닉은 미스트 타입으로 두피 진정과 가려움 완화에 도움을 준다.
미쟝센은 퍼펙트 세럼, 컬링 에센스, 헬로버블을 태닝 포차코 에디션으로 선보인다. 11년 연속 올리브영 어워즈 수상, 누적 판매 1억 병을 기록한 퍼펙트 세럼은 본품 2개와 휴대용 제품 구성으로, 컬링 에센스는 대용량으로 출시됐다. 헬로버블은 애쉬블랙과 매트브라운 색상의 기획세트로 선보인다.
한율은 헬로키티, 한교동과 함께 '레이니데이' 콘셉트 기획세트를 내놓는다. 쑥히알 세럼, 쑥히알 크림, 어린쑥 팩폼, 달빛유자 팩폼 등 4종으로 구성됐으며, 쑥히알 세럼은 높은 수분력으로, 어린쑥 팩폼은 출시 2년 만에 70만 개 이상 팔린 베스트셀러로 각각 알려져 있다.
각 브랜드는 캐릭터 굿즈도 함께 제공한다. 라보에이치는 거울 키링과 러기지 택 등을 구성하고 강남 코엑스, 을지로 일대에서 옥외 광고도 진행한다. 미쟝센은 파우치와 띠부띠부씰을 제공하며, 한율은 손거울, 헤어고정시트, 모공 브러시 케이스 등 세안·스킨케어용 굿즈를 함께 선보인다.
fineview@newspim.com