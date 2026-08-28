[종합] 천안 페인트 원료공장 폭발·인명피해 확대…3명 사망·2명 부상

AI 핵심 요약beta
- 28일 천안 대원산업서 폭발 화재가 발생했다.
- 수색 끝에 숨진 3명이 발견돼 사망자가 3명으로 늘었다.
- 경찰과 소방당국은 원인과 피해 규모를 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[천안=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 천안의 페인트 원료 제조공장에서 발생한 폭발 화재로 인한 사망자가 3명으로 늘었다. 외국인 근로자 등 실종자 수색 과정에서 시신 2구가 추가로 발견됐다.
28일 충남소방본부와 경찰 등에 따르면 이날 오전 11시 44분쯤 천안시 동남구 대원산업에서 폭발음과 함께 불이 났다.
소방당국은 신고 접수 후 장비와 인력을 투입해 진화에 나섰으며 낮 12시 5분 대응 1단계를 발령했다.
현장 수색 과정에서 공장 급식실에서 근무하던 70대 직원 1명이 숨진 채 발견됐다.
이후 외국인 2명이 실종된 것으로 파악돼 수색을 벌인 결과 공장 건물 6층과 8층 계단에서 실종자로 추정되는 시신 2구가 추가로 발견됐다. 경찰은 이들의 정확한 신원을 확인하고 있다.
부상자도 2명 발생했다. 인도네시아 국적의 30대 근로자 1명이 화상을 입었으며 진화 작업을 벌이던 소방관 1명도 낙하물에 손목을 다쳤다.
불이 난 업체는 페인트 원료 등 산업용 지방산을 생산하는 업체로 천안에 본사와 생산시설을 두고 있다.
천안시는 이날 낮 12시 12분 재난문자를 발송해 인근 주민들에게 안전사고에 유의하고 주변 차량은 우회해 달라고 안내했다.
경찰과 소방당국은 진화 작업을 마치는 대로 추가 인명피해 여부를 확인하는 한편 정확한 폭발 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.
gyun507@newspim.com