'제주 실종 허위 종결' 경찰관 일부 혐의 시인..."통화했다는 건 거짓말"

AI 핵심 요약beta
- 제주경찰청이 28일 장미란 씨 실종 허위 종결 혐의 경찰을 조사했다.
- 부 경장은 장씨와 통화했다는 진술이 거짓이었다며 일부 혐의를 시인했다.
- 경찰은 다음 주 중 검찰 송치하고 수사 결과를 발표할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 제주에서 장미란 씨 실종 접수를 허위 종결한 혐의를 받는 경찰관이 일부 혐의를 시인했다.
28일 제주경찰청에 따르면 부모 경장은 지난 27일 조사를 받는 과정에서 "그간 장씨와 통화했다는 진술은 거짓말이었다"는 취지로 진술하며 일부 혐의를 시인했다. 부 경장은 그동안 실종 사건을 허위 종결하며 '장씨와 연락이 닿았다'는 주장을 했다.
경찰은 통신사 통화 조회에서 서로 간 통화 내용이 없는 점과 장씨가 최초 신고에 앞서 지난 5월 12∼13일 새벽 장씨가 숨진 것으로 추정된다는 부검 결과서를 부 경장에게 제시하며 추궁했다고 전해졌다.
경찰은 부 경장 진술 번복을 우려해 시인한 혐의 등 구체적인 내용은 말해줄 수 없다고 설명했다. 경찰은 프로파일러 투입과 포렌식 분석 등을 통해 범행 동기와 경위 등을 파악 중이다. 경찰은 다음 주 중 부 경장을 검찰에 송치하며 수사 결과를 발표할 예정이다.
부 경장은 지난 5월 15일 오후 장씨 실종 신고가 접수되자 연락이 닿았다고 신고자에게 말한 후 사건을 종결 처리하고 실종 프로파일링 시스템상의 관리목록에 장씨 관련 내용을 무단으로 삭제한 혐의를 받는다. 부 경장은 직무유기와 공전자기록 위작 및 행사, 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 지난 25일 구속됐다. 부 경장은 장씨 실종 사건 외 60대 A씨 실종 사건도 허위 종결한 혐의를 받고 있다. 부 경장은 이와 별개로 성 비위 사건으로 지난달 대기발령 된 데 이어 지난 11일 직위에서 해제됐다.
한편 장씨는 지난 5월 12일 밤 장기 투숙 중인 숙소를 나선 후 15일 실종 신고됐다. 경찰은 실종 신고 약 3개월 만인 지난 24일 숙소 인근에서 숨진 장씨의 시신을 수습했다.
calebcao@newspim.com