팀네이버, ECCV 2026에 논문 23편 게재... 비전 AI 글로벌 기술력 입증

AI 핵심 요약beta
- 팀네이버가 28일 ECCV 2026에 논문 23편을 게재 승인받았다.
- 3D 재구성·이미지 학습·로봇 시뮬레이션 등 비전 기술을 선보였다.
- 이 중 4편은 ECCV Spotlight에 선정됐다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 팀네이버가 컴퓨터비전 분야 최고 권위의 학회인 'ECCV(유럽 컴퓨터비전 학회) 2026'에 논문 23편을 게재하기로 승인받았다.
ECCV는 영상·이미지 처리 등 컴퓨터비전 분야의 최정상 학회로 2년 주기로 개최된다. 올해 19회차를 맞은 ECCV 2026은 9월 8일부터 12일까지 스웨덴에서 열린다. 네이버랩스, 네이버랩스 유럽, 네이버 AI Lab, 네이버클라우드 등 팀네이버의 기술 조직들이 이번 학회에서 채택된 논문들을 발표할 예정이다.
이번 학회에 채택된 23편의 논문은 3D 공간 인식 및 재구성, 이미지·영상 학습 모델, 로봇 주행 시뮬레이션 등 다양한 비전 기술을 다룬다. 특히 3D 공간 재구성 관련 연구가 대거 포함됐다.
네이버랩스 유럽은 2023년 공개한 3D 재구성 기술 '더스터'의 후속 연구인 '블래스터'를 선보였다. 블래스터는 로봇이 주행하며 실시간으로 주변 환경의 지도를 제작하는 'SLAM(동시적 위치추정 및 지도작성)' 기법을 적용해 온디바이스 환경에서도 3D 재구성을 가능하게 했다. 기존 모델 대비 속도와 정확도를 향상했다.
네이버랩스는 360도 파노라마 이미지 한 장으로 실내 공간의 구조와 사물을 재구성하는 기술도 발표했다. 또한 자율주행 시 학습하지 않은 물체까지 인식하고 이를 실시간으로 조감도 지도에 담아내는 기술도 선보였다.
네이버 AI Lab이 카이스트와 함께 진행한 '서울월드모델' 연구는 도시 전역의 파노라마 이미지 등 네이버가 보유한 공간 데이터를 활용해 실제 서울의 모습을 담은 장거리 영상을 생성할 수 있다. 지도 기반 가상 탐색, 디지털트윈, 자율주행·로보틱스 시뮬레이션 등 다양한 분야에서의 활용 가능성을 인정받았다.
네이버클라우드는 영상 속 사물의 움직임을 정확하게 인식하는 연구와 공간의 이미지에 텍스트 기반 추론을 더해 입체감을 파악하도록 하는 연구 등을 공개했다.
이 중 360도 공간 재구성 관련 연구와 서울월드모델 연구 등 총 4편의 논문은 전체 제출작 중 약 1~2%에만 부여되는 'ECCV Spotlight'에 선정됐다.
팀네이버는 ECCV, CVPR(컴퓨터비전 및 패턴인식 컨퍼런스), ICCV(국제 컴퓨터비전 학회) 등 컴퓨터비전 분야 세계 3개 학회에서 매년 두 자릿수 논문 채택 성과를 거두고 있다.
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