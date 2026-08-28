UFS 축소 뒤 한미일 '프리덤 에지'… 제주 동·남방서 내달 7~11일 실시

AI 핵심 요약beta
- 한미일 3국이 28일 2026 프리덤 에지를 다음 달 7~11일 제주 동·남방 공해상서 실시한다고 밝혔다.
- 이번 훈련은 북한 핵·미사일 위협 대응을 위한 연례적 방어훈련이라고 했다.
- 국방부는 참가 전력과 세부 과제는 9월 7일 최종 확정 뒤 공개한다고 했다.
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국방부 "3국 합의로 계획… 규모·내용 예년과 유사한 수준"
항모 참가 여부는 미정… "각국 참가 전력 검토 중
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한미일 3국이 다음 달 7~11일 제주 동·남방 공해상에서 다영역 연합훈련인 '2026 프리덤 에지'를 실시한다. 미국이 이달 한미 연합연습 '을지 자유의 방패(UFS)'의 일부 야외기동훈련을 조정한 직후, 한미일 3국 훈련은 예정대로 진행하는 것이다.
합동참모본부는 28일 "이번 훈련은 북한의 핵·미사일 위협에 대응하고 지역의 평화와 안정을 수호하기 위해 한미일 3국이 연례적으로 시행하는 방어적 성격의 훈련"이라고 밝혔다.
프리덤 에지는 해상·공중·사이버 등 복수 영역에서 한미일 3국의 연합 대응 능력과 상호운용성을 점검하는 훈련이다. 한미일은 2023년 8월 미국 캠프 데이비드 정상회의에서 정례 다영역 훈련 시행에 합의했고, 2024년 6월 3국 국방장관 회담을 계기로 프리덤 에지 시행을 공식 발표했다.
훈련은 2024년 6월과 11월, 지난해 9월 등 세 차례 실시됐다. 이번은 지난해 9월 15~19일 열린 3차 훈련 이후 약 1년 만이다. 앞선 훈련에서는 해상 미사일 방어, 공중·방공, 대잠수함전, 사이버 방어 등의 과제가 시행됐다.
국방부 관계자는 이날 정례브리핑에서 "이번 훈련은 한미일이 합의해 계획을 잡고 있는 것"이라며 "북한의 핵·미사일 위협에 대응하고 지역의 평화와 안정을 수호하기 위한 연례적·방어적 성격의 훈련이라는 공지 내용도 3국 간 협의를 거쳐 마련됐다"고 했다.
이 관계자는 참가 전력과 세부 훈련 과제에 대해서는 "현재 각국이 참가 전력을 검토하고 있다"며 "훈련 규모나 훈련 내용은 예년과 유사한 수준으로 이해하면 된다"고 밝혔다. 다만 "이번 공지는 예고 성격"이라며 "참가 전력과 세부 훈련 내용은 9월 7일 최종 확정 뒤 밝힐 예정"이라고 했다.
항공모함 참가 여부는 아직 확정되지 않았다. 국방부 관계자는 미국 측 전력의 참가 여부는 "미측이 검토할 사안"이라며 구체적 언급을 피했다. 직전 3차 훈련 때도 미 해군 항공모함은 참가하지 않았다.
이번 훈련은 UFS 기간 계획됐던 일부 야외기동훈련이 조정된 뒤 열리는 만큼, 한미일 안보협력 기조가 유지되고 있음을 보여주는 일정으로 해석된다. 이에 대해 국방부 관계자는 "UFS 기간 계획했던 야외기동훈련의 조정이 있었던 것은 사실"이라면서도 "후반기에 계획된 전체 한미 연합훈련과 관련해서는 현재 확인된 바가 없다"고 말했다. 그러면서 프리덤 에지와 UFS를 같은 선상에서 비교하지 말아 달라는 취지로 설명했다.
gomsi@newspim.com