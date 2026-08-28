키움증권, 서울대기술지주와 생산적 금융·모험자본 확대 위한 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 키움증권은 28일 서울대기술지주와 MOU를 맺었다
- 양사는 생산적 금융 확대와 모험자본 투자 협력에 나섰다
- 유망 창업기업 발굴부터 IPO 지원까지 힘을 모으기로 했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 28일 서울대기술지주와 서울 여의도 키움증권 본사에서 생산적 금융과 모험자본 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다. 서울대기술지주는 서울대학교가 지난 2008년 설립한 투자기관으로 초기 혁신 기업을 발굴, 투자, 육성한다.
키움증권에 따르면 이번 협약을 통해 양사는 생산적 금융 저변 확대와 모험자본 투자를 위한 협력 체계를 구축할 예정이다. 서울대기술지주가 보유한 기술·창업 생태계에 키움증권의 투자 역량을 접목해 유망 혁신기업을 발굴하고 기업 생애주기별 맞춤형 자금 공급을 확대해 나갈 계획이다.
양사는 ▲유망 창업기업 투자 기회 공유 ▲유망 창업기업에 대한 금융 지원 방안 검토(후속 투자유치, IPO 지원 등) ▲투자 관련 네트워크 공유 등의 협력을 지속적으로 이어 나갈 방침이다.
차인환 서울대기술지주 대표는 "모험자본 공급을 선도하고 있는 키움증권과의 전략적 제휴관계를 통해 초기 투자 단계에서부터 상장 전 투자유치(Pre-IPO), 기업공개(IPO), Post-IPO까지 모두 포괄할 수 있는 모험자본 금융 플랫폼을 구축하겠다"고 말했다.
엄주성 키움증권 대표는 "서울대기술지주의 혁신기업 발굴 역량과 키움증권의 자본시장 역량을 결합해 성장 가능성이 높은 기업에 필요한 자금을 공급할 수 있을 것으로 기대한다"며 "기업의 혁신과 성장으로 이어지도록 생산적 금융과 모험자본 투자를 확대하고, 초기 발굴부터 성장·스케일업까지 기업 생애주기 맞춤형 자금공급 시스템을 구축해 나가겠다"고 강조했다.
rkgml925@newspim.com