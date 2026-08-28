카카오, LG유플러스와 '모두의AI' 서비스 구현 나선다

AI 핵심 요약beta
- 카카오 컨소시엄이 28일 모두의 AI 사업자로 선정됐다.
- 카카오톡·전화 AI로 범용·공공·특화 에이전트를 구축한다.
- 9월 베타 공개 뒤 연내 정식 서비스 출시를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오가 주관사를 맡고 LG유플러스 등이 핵심 참여사로 함께하는 카카오 컨소시엄이 과학기술정보통신부의 '전 국민 AI서비스 보편적 활용지원(모두의 AI)' 사업 수행자로 최종 선정됐다.
카카오 컨소시엄은 모든 국민이 일상에서 쉽고 편리하게 AI를 활용할 수 있도록 참여사들의 전문 역량을 결집해 서비스를 구축해 갈 계획이라고 28일 밝혔다.
이번 사업에는 핵심 참여사인 LG유플러스를 비롯해 LG AI연구원, LG전자, LG CNS, 카카오엔터프라이즈, 서울대학교병원, 신한은행, 루닛, 원더풀플랫폼, 웍스피어, 자비스앤빌런즈, 데이원컴퍼니, 크라우드웍스, 퓨리오사AI 등 총 14개 기업과 기관이 함께한다.
컨소시엄은 자체 개발 AI 모델, 통신·디바이스 인프라, 공공 시스템 연계 역량에 더해 의료, 금융, 세무, 교육, 고용, 돌봄, 데이터, 반도체 등 다양한 전문성을 결합해 완성도 높은 AI 서비스를 구현한다는 방침이다.
컨소시엄은 카카오톡과 전화 AI를 접점으로 '모두의 AI' 서비스를 구축할 예정이다. 서비스는 ▲범용 AI 챗봇 ▲공공 AI 에이전트 ▲분야별 특화 AI 에이전트로 구성되며 이를 하나의 흐름으로 자연스럽게 연결해 AI 활용의 진입 장벽을 낮추는 것이 목표다.
서비스는 LG AI연구원의 K-엑사원(K-EXAONE)과 카카오의 카나나(Kanana) 등 자체 개발 AI 모델을 기반으로 운영하며 품질과 안전성 등에 대한 검증을 엄격히 거칠 계획이다.
또한 누구나 차별 없이 활용할 수 있도록 고령층, 장애인 등 디지털 취약계층을 위한 접근성도 확보한다
컨소시엄은 오는 9월 중 베타 서비스를 공개한 뒤 이용자들로부터 다양한 의견과 사례를 청취 및 반영해 서비스를 개선한다는 계획이다. 이후, 검증된 기능을 중심으로 연내 정식 서비스를 선보일 예정이다.
김세웅 카카오 AI 시너지 성과리더는 "전 국민에게 익숙한 카카오톡 플랫폼을 접점으로 AI를 쉽게 만나고, 단순한 정보의 탐색을 넘어 일상 속에서 필요한 다양한 과업을 완결성 있게 이어지게 하는 것이 이번 서비스의 핵심"이라며 "컨소시엄 내 참여사들과 함께 누구나 손쉽게 활용할 수 있는 대국민 AI 서비스 기반을 만들기 위해 협력할 것"이라고 말했다.
고진태 LG유플러스 엔터프라이즈전략담당은 "모두의 AI를 통해 앱 설치나 별도 가입 없이 전화 한 통 만으로 AI를 이용할 수 있는 환경을 제공하고 전국 오프라인 매장과 통신 인프라를 기반으로 고령층과 디지털 취약계층까지 AI 혜택을 확산해 나가겠다"며 "카카오와 LG그룹의 역량을 집결해 국산 AI 생태계 활성화에 기여할 수 있도록 핵심 참여사로서 역할과 책임을 다하겠다"고 밝혔다.
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