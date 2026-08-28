한샘, 만학도 배움터 새단장…'찬란한샘'으로 새 삶 응원

AI 핵심 요약beta
- 한샘은 24일 익산 무궁화학교 공간을 개선했다.
- 만학도 맞춤 가구 90여 점을 지원해 학습환경을 바꿨다.
- 한샘은 1082번째 공간개선 사업 첫 교육시설 지원이라 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 여성·취약계층 공간 5곳 개선
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한샘은 전북 익산시에 위치한 만학도 교육시설 '무궁화학교'의 공간을 개선하고 지난 24일 완공 기념식을 진행했다고 28일 밝혔다.
이번 사업은 한샘의 대표 사회공헌 활동인 '공간개선 사업'의 일환이다. 한샘은 수혜자의 삶이 찬란하게 빛나길 바라는 의미를 담아 사업명을 '찬란한샘'으로 정하고, 올해 여성 및 취약계층을 중심으로 공간 개선을 진행하고 있다. 올해 총 5곳의 모자가정 생활시설과 만학도 교육시설을 새롭게 단장할 계획이다.
1975년 설립된 무궁화학교는 경제적·사회적 어려움으로 배움의 기회를 놓친 어르신들에게 교육을 제공하는 기관이다. 현재 60여 명의 만학도가 교육을 받고 있으며, 20여 명의 교사가 한글 기초교육과 문해교육, 검정고시반 등을 운영하고 있다.
기존에는 예산 부족으로 폐기 예정인 책상과 의자를 재활용하거나 사물함을 교탁 대신 사용하는 등 교육환경이 열악했다. 한샘은 이번 지원을 통해 단순한 가구 교체를 넘어 만학도들의 신체적 특성과 학습 동선을 고려한 공간을 조성했다.
한샘은 책상과 의자, 개인 수납장, 책장, 강의대 등 사무용 가구 90여 점을 지원했다. 특히 장시간 수업에 따른 신체 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 기존 의자로 허리 통증을 호소하는 학생들의 의견을 반영해 인체공학적 설계가 적용된 기능성 의자를 배치했다. 체중과 움직임에 따라 등받이가 유연하게 반응하고 체압을 고르게 분산시키는 고밀도 폼을 적용한 제품이다.
책상에는 친환경 소재와 다이캐스팅 공법을 적용한 알루미늄 소재를 사용했다. 이음매가 없는 일체형 구조로 내구성을 높였으며, 매끄러운 마감으로 교실 분위기도 개선했다.
완공 기념식에는 한샘 관계자와 협력 NGO 지파운데이션, 무궁화학교 관계자 및 교사·학생 등 60여 명이 참석했다. 참석자들은 새롭게 단장된 교육공간을 둘러보고 개선된 학습환경을 확인했다.
한샘 관계자는 "무궁화학교 공간 개선은 한샘 공간개선 사회공헌사업의 1082번째 결실이자, 만학도 교육시설 지원으로는 첫 번째 사례라 더욱 뜻깊다"며 "늦은 나이도 학업을 이어가시는 어르신 분들께 편안한 환경을 선물할 수 있어서 기쁘고, 앞으로도 공간을 통해 사회에 따뜻한 온기를 전하는 활동을 지속해 나가겠다"고 전했다.
구연식 무궁화학교 교장은 "새롭게 단장된 공간에서 학생들에게 더 좋은 교육 환경을 제공할 수 있어서 매우 기쁘고 감사하다"며 "도움을 주신 한샘과 지파운데이션에 감사드리며, 학생들이 배움의 꿈을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com