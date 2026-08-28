LX하우시스 "올 가을 인테리어 키워드는 취향의 발견"

AI 핵심 요약beta
- LX하우시스가 28일 가을 슬로건을 내세웠다
- LX하우시스는 B2C 인테리어 시장을 공략한다
- 취향 연결 공간 선호 트렌드를 반영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LX하우시스는 올 가을 '취향의 발견'을 마케팅 슬로건으로 내세우고 B2C(기업-소비자간거래) 인테리어 시장을 적극 공략해 나갈 계획이라고 28일 밝혔다. 벽과 바닥, 창호, 주방가구, 수납가구 등을 개별 제품으로 선택하기보다 하나의 취향으로 연결된 공간을 선호하는 주거 트렌드를 반영한 테마다.
먼저 지난 27일에는 LX하우시스가 '취향의 발견' 테마의 첫 브랜드 엠버서더로 활동하고 있는 브랜딩 전문가인 노희영 히노컨설팅펌 대표와 구축 아파트를 리모델링하는 과정과 완성된 공간을 담은 영상을 노희영 엠버서더의 유튜브 채널을 통해 공개했다. 해당 영상은 공개되자마자 하루도 지나지 않아 50만뷰 조회수를 넘어서며 큰 관심을 받고 있는 중이다.
또한 지난 26일에는 LX하우시스 인스타그램 계정(@lxhausys_zin)에 인테리어의 중요 요소인 컬러·소재·패턴을 취향대로 선택해 조합할 수 있으며, 이를 바탕으로 다양한 공간을 선보인다는 내용의 티저 광고가 선보였다. 현재 해당 게시물은 40만뷰 조회수를 넘어서고 인테리어 카페 등 타 온라인 커뮤니티로 확산되며 가을 인테리어를 준비하는 고객들의 큰 관심을 받고 있다.
LX하우시스 관계자는 "과거에는 대체로 유행하는 색상이나 디자인을 중심으로 무난한 인테리어를 추구하는 경우가 많았다면, 이제는 제품의 색상 조합은 물론 소재, 질감, 마감 등 다양한 디테일까지 자신만의 취향을 반영하려는 소비자들이 늘고 있다"고 설명했다.
이어 "같은 평면 구조의 아파트에 살더라도 내 취향에 맞게 공간을 연출하려는 고객들이 자신만의 취향을 살릴 수 있는 다양한 인테리어 제품과 체험형 공간을 계속 선보일 것"이라고 덧붙였다.
tack@newspim.com