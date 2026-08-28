구의동·성북동 모아타운·주택 사업 추진…총 643가구 신축 예정

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 27일 구의동·성북동 정비안을 의결했다.
- 구의동 591가구, 성북동 52가구를 공급한다.
- 학교 통학로·보행로를 새로 조성해 개선한다.
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 광진구 구의동과 성북구 성북동의 노후 저층주거지가 모아타운·주택 사업으로 총 643가구 주택 공급에 나선다.
28일 서울시에 따르면 지난 27일 열린 제10차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서는 ▲광진구 구의동 587-58번지 일대 모아타운 관리계획안과 ▲성북구 성북동 300-5번지 일대 모아주택 사업시행계획안이 각각 수정가결 및 조건부가결 됐다. 사업추진 시 모아주택 총 643가구(임대 92가구 포함)가 공급될 예정이다.
이번 심의에 따라 구의동은 노후 주택 정비와 함께 학교 주변의 끊긴 도로를 연결하고 차량과 보행자를 분리한 통학로를 조성한다. 성북동은 자연경관지구의 특성을 고려하면서 건폐율·높이 기준을 완화하고 기존 차량·보행 혼용도로에 별도의 보행로를 마련한다.
먼저 광진구 구의동 587-58번지 일대에서는 모아주택 사업 2개소가 추진돼 기존 320가구에서 591가구를 공급하는 모아타운 사업이 추진된다. 이중 임대주택은 92가구 공급된다. 대상지는 구의역과 강변역 사이에 위치한 곳으로 노후·불량 건축물 비율이 81.6%에 달하고 있다. 시는 이 사업장에 모아주택 사업성 보정계수도 적용해 사업 추진 여건을 개선했다.
계획안은 구남초등학교와 서울광진학교 서측편에 끊겨있던 도로(구의강변로3가길)를 구의강변로와 연결하는 도로 신설도 포함했다. 단지 안팎의 길도 주변 골목길과 자연스럽게 이어지도록 계획했다. 저층부에는 공동이용시설과 근린생활시설을 마련해 주민이 이용할 수 있는 생활공간을 확충한다.
성북구 성북동 300-5번지 일대에선 모아주택 사업으로 2030년까지 52가구가 공급될 예정이다. 성북구 북악산 주변 자연경관지구와 대사관저 밀집지역에 위치한 이 사업장은 48년이 경과된 노후·불량주거지로 현재 38가구가 거주하고 있다.
대상지는 주변 경관과 구릉지형을 고려해 지하 4층·지상 4층 규모의 저층 공동주택으로 계획했다. 사업 추진 여건을 개선하기 위해 자연경관지구 내 건폐율 기준을 40%에서 50%로, 높이 기준을 4층 16미터(m)에서 20m로 완화했다.
보행환경도 개선한다. 현재 차량과 보행자가 같은 도로를 이용하고 있으나 대지 안의 공간을 활용해 별도 보행로를 조성해 지역 주민이 보다 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 할 계획이다. 해당 사업지는 북악산 주변 자연경관지구에 위치한 구릉지형의 저층주거지역이다. 구릉지의 높낮이와 주변 경관을 고려해 건축물을 배치하고 건폐율과 높이 기준을 완화해 주변과 조화를 이루는 저층 주거단지로 조성할 계획이다.
명노준 서울시 주택실장은 "이번 심의를 통해 구의동과 성북동의 노후 저층주거지 정비가 이뤄지게 됐다"며 "주택공급뿐 아니라 학교 주변 통학로와 지역 보행환경 등 주민이 일상에서 체감할 수 있는 생활환경도 함께 개선될 수 있도록 후속 사업을 지원할 것"이라고 말했다.
donglee@newspim.com