정희용 "민주, 검찰개혁 외치더니 이제 경찰개혁…무책임한 뒷북 대응"

AI 핵심 요약beta
- 정희용 의원이 28일 민주당의 경찰개혁 추진을 비판했다.
- 그는 검찰개혁 뒤늦은 뒷북이라며 무책임하다고 지적했다.
- 장동혁 대표의 제주 현장 점검과 철저한 수사를 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정희용 의원(국민의힘 사무총장)은 28일 더불어민주당이 경찰개혁추진단을 출범하며 경찰개혁을 추진하는 것을 두고 "무책임한 뒷북 대응"이라고 비판했다.
정 의원은 이날 페이스북을 통해 "검찰개혁을 외치며 밀어붙였던 더불어민주당이 이제는 경찰개혁을 외치고 있다"며 이같이 밝혔다.
정 의원은 "뒤늦게 이재명 대통령은 '권한만큼 책임도 강화돼야 한다'며 경찰개혁기구 신설을 지시했다"며 "무책임한 뒷북 대응"이라고 지적했다.
그는 "검찰의 보완수사권마저 폐지하며 경찰을 견제받지 않는 거대 기관으로 만든 것이 바로 민주당과 이재명 정권"이라며 "국민 보기에 민망하지 않느냐"고 꼬집었다.
이어 "경찰을 개혁하겠다 부르짖는 지금의 모습은 민주당과 대통령 모두 경찰 권한 확대에 따른 부작용과 이를 견제할 장치를 마련하는데 얼마나 안이했는지를 똑똑히 보여준다"고 비판했다.
정 의원은 "오늘 장동혁 대표님께서는 제주 사건 현장을 직접 찾아 사건 대응 과정에서 무엇이 잘못됐는지 면밀히 살펴볼 예정"이라며 "아울러 한 점의 의혹도 남지 않도록 철저한 수사를 통한 진상 규명을 요구할 것"이라고 밝혔다.
그러면서 "수사기관에 대한 국민의 신뢰가 흔들리면 국가 사법시스템 전반의 불신으로 이어질 수 있는 엄중한 사안"이라며 "국민의 생명과 안전이 달린 문제"라고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com