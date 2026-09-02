전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.02 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

조상호 "세종 재정구조 개선 시급"…김민석 "행정수도 예산 챙기겠다"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 조상호 세종시장이 2일 민주당에 재정개선 지원을 요청했다
  • 세종시 취득세 급감으로 재정위기 심화에 대응이 시급했다
  • 민주당은 국회 세종의사당·세종집무실 지원 의지를 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주당, 세종서 첫 예산정책협의회…보통교부세 개편·현안 논의
행정수도특별법 연내 제정·양성자암센터 건립 등 적극 지원 요청

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 행정수도에 걸맞은 역할을 수행할 수 있도록 보통교부세 등 재정 구조 개선과 주요 현안 사업에 대한 정부와 여당의 적극적인 지원을 요청했다.

이에 더불어민주당 지도부는 국회 세종의사당과 대통령 세종집무실 건립 등 행정수도 완성을 비롯해 세종시 주요 사업에 대한 지원 의지를 밝혔다. 

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 2일 시청에서 열린 민주당 예산정책협의회에서 보통교부세 제도 개선을 비롯한 지역 주요 현안에 대해 설명하고 있다. 2026.09.02 vincent977@newspim.com

민주당은 2일 세종시청에서 김민석 당대표와 조상호 세종시장, 이강진 세종시당 위원장, 강준현·김태선 국회의원 등이 참석한 가운데 제8차 최고위원회의와 민주당 세종 예산정책협의회를 잇따라 개최했다.

조 시장은 이날 예산정책협의회에서 "세종시는 출범 이후 가장 엄중한 재정적 분기점을 지나고 있다"며 "2012년 출범 이후 도시는 성장하고 있지만 재정 구조는 그 속도를 따라가지 못하고 있다"고 말했다.

그는 "행정수요와 공공시설 유지·관리 부담은 계속 증가하고 있지만, 취득세 중심의 세입 구조로 인해 행정수도 세종의 재정 기반이 취약한 상황"이라고 설명했다.

특히 세종시의 주요 세입원인 취득세가 크게 감소한 점을 강조했다.

조 시장은 "세종시의 가장 중요한 취득세는 2021년 3338억원에서 2026년 1421억원 수준으로 대폭 감소하면서 재정 위기에 처한 상태"라며 "지출을 줄이고 사업의 우선순위를 조정하고 있으나 현재 재정 효율화만으로는 이러한 난국을 타개하기 어려운 상황"이라고 말했다.

그러면서 "세종시가 행정수도에 걸맞은 역할을 수행할 수 있도록 보통교부세 제도 개선에 관심을 모아주시길 부탁드린다"고 요청했다.

내년도 정부 예산과 관련해서는 양성자 암 치료센터 건립을 비롯해 세종시의 성장과 시민들의 삶에 필요한 사업들이 정부 예산에 반영될 수 있도록 예산 심의 과정에서 적극 검토해 달라고 당부했다.

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 더불어민주당 지도부가 2일 세종에서 처음 열린 예산정책협의회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.09.02 vincent977@newspim.com

이와 함께 중앙행정기관 및 공공기관 2차 이전이 차질 없이 추진되고, 국가산업단지인 스마트 국가산업단지가 중부권의 새로운 성장 거점으로 자리 잡을 수 있도록 관심과 지원을 요청했다.

조 시장은 세종시가 요청하는 사업들이 단순한 지역 현안이 아니라 행정수도 완성과 국가균형발전을 위한 기반 사업이라는 점을 거듭 강조했다.

그는 "오늘 건의드리는 사업들은 세종시를 위한 사업들이 아니다"라며 "국회 세종의사당과 대통령 세종집무실 건립을 뒷받침하고 시민의 안전과 삶의 질을 책임질 필수 공공 인프라 사업"이라고 말했다.

그러면서 "대한민국 행정수도이자 국가 균형성장의 성공 모델로 당당하게 설 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

이에 대해 김민석 당대표는 행정수도 완성에 대한 당의 의지를 재확인했다. 

김민석 대표는 "행정수도와 국가 균형 발전에 대한 노무현 대통령의 힘, 이해찬 총리의 의지 그리고 민주당의 비전을 반드시 완성시키고 실현하도록 하겠다"며 "국회 세종의사당과 대통령 세종집무실 건립 등을 당에서 조금 더 꼼꼼하게 챙겨가겠다"고 말했다.

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 2일 세종에서 처음 열린 예산정책협의회에서 행정수도 완성을 위한 지원 의지를 밝히고 있다. 2026.09.02 vincent977@newspim.com

그는 특히 "행정수도라는 국가적 기능뿐 아니라 세종시민의 입장에서 지속 가능한 도시 기능을 갖추는 문제도 예산 측면에서 살펴보겠다"고 밝혔다.

한병도 원내대표는 "행정수도 완성은 이재명 정부의 5극 3특 전략과 지방 주도 성장을 실현하는 핵심 과제"라며 "세종 시민의 기대에 부응하도록 필요한 예산을 책임 있게 챙기겠다"고 말했다.

이광재 국회 예산결산특별위원장은 "세종시가 공무원 중심의 도시를 넘어 자족도시로 발전해야 한다"며 "노무현 대통령이 시작했던 세종시가 이재명 정부에서 완성되기를 희망한다"며 행정수도 완성을 위한 정치권의 역할을 강조했다.

박성준 수석대변인은 예산정책협의회 관련 백브리핑에서 "세종시가 행정수도 특별법의 연내 제정을 강력하게 요청했다"며 "당과 원내도 여야 의원들의 의견을 지속적으로 청취하며 추진하겠다는 입장"이라고 밝혔다.

박 대변인은 "세종시가 양성자 암센터 건립을 위한 2027년 국비와 국립 중부권 생물자원관 기본계획 수립비 3억원 반영, 보통교부세 개선 등을 요청했다"며 "세종시에서 첫 예산정책협의회를 가진 것 자체가 의미가 있는 만큼 세종지역 현안에 진전이 이뤄질 수 있도록 당과 원내의 의지가 강하다"고 강조했다.

vincent977@newspim.com

[관련기사]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동