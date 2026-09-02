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종부세 수정에 반포자이 ′비거주′ 보유세 3318만→2641만원

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 2일 비거주 1주택자 종부세 완화안을 확정했다.
  • 서울 고가주택 내년 보유세는 당초안보다 줄어들 전망이다.
  • 세부담 완화로 절세 매물과 매도 압력도 낮아질 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

비거주 1주택 기본공제 12억원으로 원상복귀
한남더힐 보유세, 당초안보다 2826만원 줄어

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 비거주 1주택자에 대한 종합부동산세 강화 방안을 일부 되돌리면서 서울 고가주택의 내년 세 부담도 당초 예상보다 작아질 전망이다. 세금 부담에 따른 매도 압력이 줄면서 고가 1주택자의 보유 심리가 다소 안정될 것이란 예측이 나온다.

국내 아파트 전경. [사진=뉴스핌DB]

2일 우병탁 신한 프리미어 패스파인더 전문위원이 정부의 수정 세제개편안을 적용해 서울 주요 아파트의 내년 보유세를 시뮬레이션한 결과, 고가주택을 중심으로 당초 개편안보다 세금이 줄어드는 것으로 나타났다.

용산구 한남더힐 전용 235㎡ 비거주 1주택자의 내년 보유세는 1억1260만원으로 추산됐다. 당초안 적용 시 예상됐던 1억4086만원보다 2826만원 줄어든다. 다만 올해 7633만원과 비교하면 약 48% 늘어난 수준이다.

서초구 반포자이 전용 84㎡는 3318만원에서 2641만원으로 677만원 감소했다. 송파구 잠실주공5단지 전용 84㎡는 2520만원에서 1928만원으로 592만원, 강남구 은마아파트 전용 84㎡는 2045만원에서 1569만원으로 476만원 줄어드는 것으로 계산됐다.

정부는 전일 국무회의에서 비거주 1주택자의 종부세 기본공제를 현행 12억원으로 유지하고 세부담 상한도 150%를 적용하는 내용의 세제개편안을 확정했다. 지난달 초 발표한 초안에서는 기본공제를 9억원으로 낮추고 세부담 상한을 200%로 높일 계획이었다.

비거주 부부 공동명의 1주택자의 기본공제도 당초 1인당 4억원에서 6억원으로 조정됐다. 부부 합산 기준으로는 12억원이다. 

일부 고가주택은 실거주 여부와 관계없이 실제 납부액이 같아지는 현상도 나타났다. 반포자이 전용 84㎡의 경우 실거주자와 비거주자 모두 내년 보유세가 2641만원으로 추산됐다. 실거주 여부에 따라 기본공제는 다르지만 두 경우 모두 150% 세부담 상한에 걸린 영향이다.

세부담 상한에 걸리지 않는 준고가주택은 실거주 여부에 따른 차이가 남았다. 마포래미안푸르지오 전용 84㎡는 수정안 기준 실거주자의 내년 보유세가 521만원, 비거주자는 605만원으로 84만원의 격차가 발생했다.

시장에서는 세제 조정으로 절세 목적의 매물이 나올 가능성이 다소 낮아졌다는 분석이 나온다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "애초 예고됐던 비거주 1주택자에 대한 종부세 강화가 일정 부분 후퇴했다는 점에서 주택시장에는 예상보다 완화적인 신호로 받아들여질 가능성이 있다"며 "세금 때문에 발생할 수 있었던 추가적인 매도 물량을 제한하고 고가 1주택자의 '똘똘한 한 채' 보유심리를 안정시키는 효과는 기대된다"고 설명했다.

보유세 강화라는 정책 방향 자체는 유지된다. 공정시장가액비율 상향과 고가주택 종부세율 인상 등이 예정대로 추진되기 때문이다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "세제 강화라는 방침은 지속된다"며 "기본공제금액과 세부담 상한도 완화라기보다 종전 수준을 유지하는 것"이라고 말했다. 이어 "향후 보유세가 충분히 높아지는 데 걸리는 기간이 당초 개편안보다 늘어나는 것으로 봐야 한다"고 설명했다.

chulsoofriend@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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