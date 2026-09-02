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홈플러스, 경영정상화 길 열렸다…법원, 회생계획안 인가

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  • 서울회생법원은 2일 홈플러스 회생계획안을 인가했다.
  • 채권자·담보권자·주주가 모두 동의해 가결됐다.
  • 홈플러스는 공익채권 변제로 정상화 발판을 마련했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

관계인집회서 채권자 3분의2 동의
"납품대금 3년 내 변제" 조건
변제 수행시 회생절차 종료

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 기업회생절차를 밟고 있던 홈플러스가 파산의 기로에서 벗어나 경영 정상화의 발판을 마련했다.

서울회생법원 회생4부(재판장 정준영)는 2일 오후 열린 홈플러스 회생계획안에 대한 채권자 등 관계인집회에서 가결된 회생계획안을 인가했다. 계획안에 적시된 변제가 차질 없이 시작되면 회생절차는 종료된다.

서울회생법원은 오는 2일 오후 3시 홈플러스의 회생계획안 의결을 위한 관계인집회를 열었다. 사진은 홈플러스 전경 [사진=뉴스핌DB]

이날 관계인집회에서 진행된 표결 결과 회생채권자 측은 75.90% 찬성, 회생담보권자 측은 100% 찬성, 주주 측은 100% 찬성해 회생안이 가결됐다.

관계인집회란 기업회생 절차에서 관리인, 회생채권자, 회생담보권자, 주주 등 이해관계인이 함께 회생계획안을 심리하고 동의 여부를 표결에 부치는 법정 집회다. ▲회생채권자에서 66.7% 이상 ▲회생담보권자에서 의결권 총액의 75% 이상 ▲주주에서 50% 이상의 동의를 확보해야 회생안이 가결된다.

회생안 가결 후 재판부는 "여러 가지 회생계획안 인가 요건이 있지만 공익채권자들의 동의가 3분의2 이상인 점 등을 고려해 채무자회생법에서 정한 회생계획 인가요건을 갖췄음이 인정된다"며 "채무자 홈플러스 주식회사에 대한 회생계획을 인가한다"고 선고했다.

회생계획 인가 결정은 선고 즉시 효력이 생긴다. 재판부는 "채무자 회사는 임직원과 협력업체 등과 잘 협력해서 이 회생계획안을 잘 이행할 수 있도록 최선의 노력을 다해 주시길 바란다"고 당부했다.

홈플러스는 지난해 3월 단기자금 가능성에 선제 대응하겠다며 회생절차 개시를 법원에 신청했다.

당시 법원은 회생절차 개시를 인가했지만, 홈플러스가 이후 제출한 회생계획안을 보고 자금 조달 계획 가능성이 없다고 판단하며 지난달 회생절차 폐지를 결정했다.

같은 달 홈플러스는 주요 채권단인 메리츠화재·메리츠증권·메리츠캐피탈에게 2000억원의 긴급운영자금(DIP)을 얻어 영업을 재개했다. 이후 홈플러스는 회생계획안 4차 수정안을 법원에 제출해 법원은 이날로 관계인집회 기일을 지정했다.

최대 쟁점은 홈플러스의 공익채권 9300억원 중 납품업체에 줘야 할 미지급 납품대금(상거래채권) 5032억원을 변제하는 방식이었다. 이 상거래채권은 홈플러스가 회생절차와 상관 없이 갚아야 할 공익채권이다.

홈플러스는 공익채권은 3년 안에 100% 변제하고, 회생절차 개시 전 발생한 일반 회생채권은 6~10년에 걸쳐 상환하겠다고 제안한 바 있다. 납품대금의 0.5%를 2028년 2월까지 우선 변제하고, 2029년 2월까지 20.3%, 2030년 2월까지 나머지 79.2%를 원금 상환하는 장기 분할상환 방식이다.

100wins@newspim.com

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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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