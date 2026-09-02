김성원 산자위원장, 주한인도대사 면담..."인도는 韓 기업 새로운 기회의 땅"

AI 핵심 요약beta
- 김성원 산자중기위원장이 2일 인도대사를 만나 산업 협력을 논의했다.
- 반도체·배터리 공급망 협력과 CEPA 확대를 점검했다.
- 중소·벤처기업의 인도 진출 지원도 함께 모색했다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 2일 고랑랄 다스(Gourangalal Das) 주한인도대사를 만나 양국 산업 협력 방안을 논의했다고 페이스북을 통해 밝혔다.
김 위원장은 이날 면담에서 반도체와 배터리를 중심으로 한 공급망 협력, 한-인도 경제동반자협정(CEPA)을 통한 교역 확대, 그리고 우리 중소·벤처기업의 인도 진출 지원 방안까지 양국이 함께 풀어가야 할 산업 현안들에 대해 폭넓게 의견을 나눴다고 전했다.
그는 "인도는 이제 단순한 신흥시장이 아니라, 글로벌 공급망 재편 속에서 우리 기업들에게 새로운 기회의 땅이 되고 있다"고 강조했다.
이어 "위원장으로서 이러한 흐름 속에서 한국 기업들이 실질적인 성과를 거둘 수 있도록, 필요한 제도적 뒷받침을 계속 챙기겠다"며 "앞으로도 한-인도 산업 협력이 한 단계 더 발전할 수 있도록 국회 차원에서 힘을 보태겠다"고 덧붙였다.
kimsh@newspim.com