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'세관 마약 수사 외압' 제기 백해룡, 대기발령…"중수청장 후보 배제냐" 반발

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  • 백해룡 경정이 2일 대기발령 조치를 받고 반발했다
  • 중수청장 후보 인사검증 중 배제 의도 의혹을 제기했다
  • 세관 마약 외압 의혹 수사와 무단 반출 감찰도 받았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'세관 마약 외압 의혹' 수사기록 유출로 감찰...경무기획과 대기발령
"중수청장 후보자 인사검증 중 대기 근무 조치...적격심사 영향 의문"

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = '세관 마약 수사 외압 의혹'을 제기해온 백해룡 경정이 대기발령 조치를 받았다. 백 경정은 초대 중대범죄수사청장(중수청장) 후보로 추천돼 인사검증을 받던 중 조치가 이루어진 것에 대해 후보자에서 배제하기 위함이 아니냐며 반발했다.

백 경정은 2일 본인 페이스북에 올린 글에서 "중수청장 후보자 인사검증이 한창 진행중인 이 시점에 서울경찰청은 경무부 경무기획과 '대기' 근무를 명했다"며 "현 보직에서 사실상 직무를 배제하고 징계절차를 진행하기 위한 대기발령"이라고 주장했다.

[사진=뉴스핌 DB] 경찰청은 대검찰청 요청에 따라 기존 세관 마약 은폐 의혹을 수사하던 백해룡 경정 팀을 대신할 신규 수사관 5명을 내부 모집 공고를 통해 선발할 예정이라고 14일 밝혔다.

백 경정은 "서울경찰청은 제가 국민천거를 받은 초대 중수청장 후보자로 대통령비서실의 인사검증을 받고 있다는 사실을 알고 있었는지 박정보 서울경찰청장에게 직접 물었다"며 "알고 있었다면 왜 하필 지금이냐"고 반문했다.

그러면서 "이 징계 절차가 중수청장 후보자 적격심사에 영향을 미쳐 결과적으로 후보자 자격에서 배제시키기 위한 수단으로 작용하는 것은 아닌지 강한 의문을 갖지 않을 수 없다"며 "적어도 그 검증이 끝날 때까지 국민의 천거와 국가의 공식 검증절차를 존중하는 것이 상식이라고 생각한다"고 말했다.

백 경정은 '세관 마약 사건' 관련 수사 기록 무단 반출 의혹으로 감찰을 받고 있었다.

세관 마약 수사 외압 의혹은 2023년 1월 인천세관 공무원들이 말레이시아 국적 피의자들의 필로폰 74kg 밀수 범행에 연루됐는데 당시 백 경정이 이끌던 서울 영등포경찰서 수사팀에 윤석열 정부 대통령실 인사들이 은폐를 위한 외압을 행사했다는 의혹이다.

한편 중수청은 다음달 2일 출범을 앞두고 초대 청장 후보에 대해 지난달 26일까지 국민 추천을 받았다.

gdy10@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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