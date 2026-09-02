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서울시립대 주변 전농동 일대 재개발 신통기획 확정…35층-1800가구 건립

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AI 핵심 요약

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  • 서울시가 2일 전농동 152-65 재개발 신속통합기획을 확정했다.
  • 회기역 인근에 35층, 약1800가구 단지가 들어선다.
  • 도로 확충·공원 조성으로 대학과 지역을 잇는 단지로 꾸민다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울시, 동대문구 전농동 152-65 일대 재개발 신속통합기획 확정

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 수도권전철 회기역 주변 서울시립대학교와 인접한 동대문구 전농동에 재개발 정비사업 신속통합기획으로 35층, 약 1800가구 규모 새 아파트 단지가 조성될 예정이다.

2일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 동대문구 전농동 152-65 일대 재개발 신속통합기획을 확정했다. 대상지는 2023년 11월 신통기획 후보지로 지정된지 2년 10개월 만에 최종 신통기획이 확정됐다. 

대상지 일대는 전농로·망우로·왕산로 등 주요 간선도로와 인접하고 동측으로 서울시립대와 맞닿아 있다. 30년 이상 노후 건축물이 70.2%에 달하는 등 노후화가 진행돼 주거환경 개선이 필요한 지역이다. 특히 전농로, 망우로 등 주요 간선도로와 인접해 있으나 진출입 도로 연결이 부족하고 3~6m의 협소한 도로가 일방통행 위주로 운영돼 차량과 보행자 통행이 불편하다. 또한 동남측으로 높아지는 구릉지로 최대 약 22m의 높이차가 있어, 대상지 여건에 맞는 계획수립이 필요한 곳이다.

전농동 152-65 재개발 신속통합기획 구역 위치도 [자료=서울시]

이러한 여건을 종합적으로 고려해 서울시는 지역과 대학을 잇는 열린 주거단지 조성을 목표로 이번 기획을 마련했다. 주요 내용은 ▲일방 위주의 도로체계를 양방체계로 개선 ▲국·공유지 재배치를 통한 기반시설 확충 ▲구릉지를 고려한 주변과 경계 없는 데크형 대지조성 ▲대학가 특성을 반영한 맞춤형 주거·외부공간 계획 ▲제기로에서 대상지로 이어지는 열린 경관과 조화로운 스카이라인 형성이다. 또한 대상지는 주변 여건 및 경관 조화를 고려해 용도지역을 제3종일반주거지역으로 상향하고 사업성 보정계수(1.87)를 적용해 사업추진 여건을 개선했다.

먼저 일방 위주의 도로체계를 양방체계로 개선해 대상지 진출입과 주변 교통 연계를 강화한다. 전농로34길과 접속하는 전농로에 신호교차로를 신설해 좌회전 진출입이 가능하도록 하고 전농로에는 가감속차로와 버스베이를 확보해 차량 진출입과 버스 정차에 따른 영향을 최소화한다. 전농로34길과 전농로38길을 확폭해 양방 통행이 가능하도록 정비하고, 동측에는 폭 12m의 우회도로를 신설한다. 시립대로29길은 기존 생활동선을 유지하면서 보행안전을 높일 수 있도록 보행자전용도로로 전환한다.

과거 청량리역 철도관사 조성구역을 포함해 사업지의 25.7%(약 1만8658㎡)에 달하는 국공유지를 효율적으로 재배치해 도로·공원·주차장 등 기반시설을 확보한다. 전농로 및 제기로에서 대상지쪽으로 열린 경관과 보행자 휴식을 고려한 공원을 조성하고, 북측에는 저층주거지와 지역주민의 휴식·교류를 위한 공원을 배치한다. 전농로변에는 공원을 조성하고 북측 공원 하부에는 공영주차장을 계획해 인근 저층주거지의 주차수요에 대응한다.

최대 약 22m 높이차가 있는 구릉지와 주변 가로 특성을 고려해 지역과 자연스럽게 연결되는 생활공간을 조성한다. 기존 지형과 주변 도로 높이에 맞춰 데크형 대지를 조성하고 계단·엘리베이터·경사로 등을 설치해 단지 내 보행 편의성을 높인다. 또한 데크 하부에는 주민공동시설을 배치해 공간의 이용성도 높인다.

서울시립대와 인접한 대학가 특성과 다양한 주거수요를 고려해 가구통합형 평면을 도입, 주택 내부공간 일부를 가구별로 구분해 생활할 수 있도록 한다. 버스정류장 이용이 많은 전농로변에는 근린생활시설을 배치해 가로활성화를 유도하고 서울시립대와 인접한 가로변에는 학생과 지역주민의 이용을 고려한 근린생활시설과 주민공동시설을 계획한다.

제기로는 주변 저층주거지와 서울시립대 등 지역 특성을 고려해 조화로운 스카이라인을 형성하고 전농로변 공원에서 단지 내부까지 개방감이 이어지도록 열린 배치구간을 설정한다. 왕산로·철도변에는 최고 35층의 랜드마크 주동을 배치한다.

이번 전농동 152-65 일대 재개발 신속통합기획의 확정으로 서울시 전체 311개소 중 198개소의 신속통합기획이 완료됐다. 신속통합기획의 상세내용과 3D 시뮬레이션 영상은 '신속통합기획 온라인 아카이브'에서 확인 가능하며 시민 누구나 대상지의 변화와 기획 전 과정을 생생하게 확인할 수 있다.

김창규 서울시 도시공간본부장은 "대상지 일대는 협소한 도로와 구릉지 등으로 주거환경 개선이 필요할 뿐만 아니라, 서울시립대 및 저층주거지가 맞닿아 있어 이들과의 연결을 고려한 계획을 마련했다"며 "대학과 지역주민의 생활이 자연스럽게 연결되는 열린 주거단지가 조성될 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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