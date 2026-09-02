서울시립대 주변 전농동 일대 재개발 신통기획 확정…35층-1800가구 건립

서울시, 동대문구 전농동 152-65 일대 재개발 신속통합기획 확정

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 수도권전철 회기역 주변 서울시립대학교와 인접한 동대문구 전농동에 재개발 정비사업 신속통합기획으로 35층, 약 1800가구 규모 새 아파트 단지가 조성될 예정이다.

2일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 동대문구 전농동 152-65 일대 재개발 신속통합기획을 확정했다. 대상지는 2023년 11월 신통기획 후보지로 지정된지 2년 10개월 만에 최종 신통기획이 확정됐다.

대상지 일대는 전농로·망우로·왕산로 등 주요 간선도로와 인접하고 동측으로 서울시립대와 맞닿아 있다. 30년 이상 노후 건축물이 70.2%에 달하는 등 노후화가 진행돼 주거환경 개선이 필요한 지역이다. 특히 전농로, 망우로 등 주요 간선도로와 인접해 있으나 진출입 도로 연결이 부족하고 3~6m의 협소한 도로가 일방통행 위주로 운영돼 차량과 보행자 통행이 불편하다. 또한 동남측으로 높아지는 구릉지로 최대 약 22m의 높이차가 있어, 대상지 여건에 맞는 계획수립이 필요한 곳이다.

전농동 152-65 재개발 신속통합기획 구역 위치도 [자료=서울시]

이러한 여건을 종합적으로 고려해 서울시는 지역과 대학을 잇는 열린 주거단지 조성을 목표로 이번 기획을 마련했다. 주요 내용은 ▲일방 위주의 도로체계를 양방체계로 개선 ▲국·공유지 재배치를 통한 기반시설 확충 ▲구릉지를 고려한 주변과 경계 없는 데크형 대지조성 ▲대학가 특성을 반영한 맞춤형 주거·외부공간 계획 ▲제기로에서 대상지로 이어지는 열린 경관과 조화로운 스카이라인 형성이다. 또한 대상지는 주변 여건 및 경관 조화를 고려해 용도지역을 제3종일반주거지역으로 상향하고 사업성 보정계수(1.87)를 적용해 사업추진 여건을 개선했다.

먼저 일방 위주의 도로체계를 양방체계로 개선해 대상지 진출입과 주변 교통 연계를 강화한다. 전농로34길과 접속하는 전농로에 신호교차로를 신설해 좌회전 진출입이 가능하도록 하고 전농로에는 가감속차로와 버스베이를 확보해 차량 진출입과 버스 정차에 따른 영향을 최소화한다. 전농로34길과 전농로38길을 확폭해 양방 통행이 가능하도록 정비하고, 동측에는 폭 12m의 우회도로를 신설한다. 시립대로29길은 기존 생활동선을 유지하면서 보행안전을 높일 수 있도록 보행자전용도로로 전환한다.

과거 청량리역 철도관사 조성구역을 포함해 사업지의 25.7%(약 1만8658㎡)에 달하는 국공유지를 효율적으로 재배치해 도로·공원·주차장 등 기반시설을 확보한다. 전농로 및 제기로에서 대상지쪽으로 열린 경관과 보행자 휴식을 고려한 공원을 조성하고, 북측에는 저층주거지와 지역주민의 휴식·교류를 위한 공원을 배치한다. 전농로변에는 공원을 조성하고 북측 공원 하부에는 공영주차장을 계획해 인근 저층주거지의 주차수요에 대응한다.

최대 약 22m 높이차가 있는 구릉지와 주변 가로 특성을 고려해 지역과 자연스럽게 연결되는 생활공간을 조성한다. 기존 지형과 주변 도로 높이에 맞춰 데크형 대지를 조성하고 계단·엘리베이터·경사로 등을 설치해 단지 내 보행 편의성을 높인다. 또한 데크 하부에는 주민공동시설을 배치해 공간의 이용성도 높인다.

서울시립대와 인접한 대학가 특성과 다양한 주거수요를 고려해 가구통합형 평면을 도입, 주택 내부공간 일부를 가구별로 구분해 생활할 수 있도록 한다. 버스정류장 이용이 많은 전농로변에는 근린생활시설을 배치해 가로활성화를 유도하고 서울시립대와 인접한 가로변에는 학생과 지역주민의 이용을 고려한 근린생활시설과 주민공동시설을 계획한다.

제기로는 주변 저층주거지와 서울시립대 등 지역 특성을 고려해 조화로운 스카이라인을 형성하고 전농로변 공원에서 단지 내부까지 개방감이 이어지도록 열린 배치구간을 설정한다. 왕산로·철도변에는 최고 35층의 랜드마크 주동을 배치한다.

이번 전농동 152-65 일대 재개발 신속통합기획의 확정으로 서울시 전체 311개소 중 198개소의 신속통합기획이 완료됐다. 신속통합기획의 상세내용과 3D 시뮬레이션 영상은 '신속통합기획 온라인 아카이브'에서 확인 가능하며 시민 누구나 대상지의 변화와 기획 전 과정을 생생하게 확인할 수 있다.

김창규 서울시 도시공간본부장은 "대상지 일대는 협소한 도로와 구릉지 등으로 주거환경 개선이 필요할 뿐만 아니라, 서울시립대 및 저층주거지가 맞닿아 있어 이들과의 연결을 고려한 계획을 마련했다"며 "대학과 지역주민의 생활이 자연스럽게 연결되는 열린 주거단지가 조성될 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com