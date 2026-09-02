지방공기업 지난해 3조5216억 순손실…공공요금 동결에 적자 31% 확대

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상하수도·도시철도 요금현실화율 낮아…하수도 1조8천억·도시철도 1조5천억 적자

부채 75조로 7.5% 증가…부채비율 41.4%로 8년째 40% 안팎 유지

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 지난해 전국 지방공기업의 순손실이 3조5000억원을 넘어 전년보다 31% 확대된 것으로 나타났다. 물가 안정을 위한 공공요금 인상 억제로 상하수도와 도시철도 등 필수 공공서비스의 적자가 커진 영향이다.

행정안전부는 상하수도 등 직영기업 254개, 지방공사 78개, 공단 89개 등 총 421개 지방공기업에 대한 '2025년도 지방공기업 결산 및 경영분석 결과'를 2일 발표했다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

지난해 지방공기업에서 발생한 순손실은 총 3조5216억원으로 집계됐다. 전년도 순손실 2조6813억원보다 8403억원(31.3%) 늘었다.

특히 상하수도와 도시철도의 낮은 요금현실화율이 적자 확대에 영향을 미쳤다. 요금현실화율은 서비스를 공급하는 데 들어가는 단위원가 대비 실제 받는 단위요금의 비율이다.

상수도의 요금현실화율은 74.7%로 4907억원의 당기순손실을 기록했다. 하수도의 요금현실화율은 48.1%에 그치면서 당기순손실이 1조8487억원에 달했다.

도시철도 역시 평균 요금현실화율이 52.4%에 머물면서 1조4875억원의 순손실을 냈다. 행안부는 물가 안정을 위한 상하수도와 도시철도 요금 동결 등이 당기순손실이 지속된 주요 원인으로 분석했다.

공영개발과 도시개발공사의 경영 실적도 일부 악화됐다. 공영개발은 용지 판매 수익 변동 등의 영향으로 적자 폭이 전년보다 2672억원 늘어난 2858억원을 기록했다.

도시개발공사는 4674억원의 순이익을 냈지만 전년도 8091억원과 비교하면 이익 규모가 큰 폭으로 감소했다.

지방공기업의 몸집은 지속적으로 커지고 있다. 전체 자산 규모는 지난해 255조8000억원으로 2021년 223조3000억원 이후 5년 연속 증가했다. 인력 역시 2021년 9만6665명에서 지난해 10만6699명으로 늘었다.

지난해 지방공기업 자산 255조8000억원은 부채 75조원과 자본 180조8000억원으로 구성됐다.

부채는 전년도 69조8000억원보다 5조2000억원(7.5%) 증가했다. 신도시 건설에 따른 수도권 지역 개발공사의 차입금과 장기임대보증금 증가가 주된 원인으로 분석됐다.

다만 자본 대비 부채 비율인 부채비율은 41.4%로 비교적 안정적인 수준을 유지했다. 지방공기업 부채비율은 2018년 37.3%, 2020년 34.9%, 2022년 36.0%, 2024년 39.3% 등 최근 8년간 40% 안팎을 유지하고 있다.

자본은 전년도 177조3000억원보다 3조5000억원(2.0%) 증가한 180조8000억원을 기록했다. 보유자산 가치 재평가와 내부유보 확대 등이 영향을 미쳤다.

행안부는 지방공기업의 재정 여건이 악화되고 있는 만큼 부채 관리도 강화하기로 했다.

최근 3년간 결산 자료를 토대로 부채 규모와 부채비율, 총자산수익률 등 재무지표를 평가해 총 102개 기관을 부채중점관리기관으로 지정했다. 지방공사 22개, 출자기관 30개, 출연기관 50개다. 전년도 105개보다 3개 줄었다.

이 가운데 재무위험이 큰 28개 기관은 지난달 6일 지방공기업정책위원회 심의를 거쳐 '부채감축대상기관'으로 별도 지정했다.

부채중점관리기관 102곳은 부채 감축과 수익성 개선 방안을 담은 5개년 재무부채관리계획을 수립해 공시해야 한다. 부채감축대상기관은 계획의 적정성과 이행 실적 등을 경영평가에 직접 반영해 집중 관리한다.

송경주 행안부 지방재정경제실장은 "지방공기업은 주택 공급, 지역개발, 교통·상하수도 등 지역사회에서 생활 기반을 책임지는 핵심 기관"이라며 "녹록지 않은 재정 여건 속에서도 내실 있는 경영 관리를 통해 재정건전성을 제고하고 주민에게 양질의 공공서비스를 안정적으로 제공할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com