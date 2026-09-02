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국방부, '소버린 AI'·국방AI법으로 신뢰 기반 구축 나선다

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AI 핵심 요약

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  • 국방부가 2일 국방 AI 전략 포럼을 열고 소버린 AI 구축에 착수했다
  • AI 인프라와 데이터 확보를 병행하고 법제 정비도 추진하기로 했다
  • 국방 AI법 검토 속 신뢰성·안전성 보장이 핵심 쟁점으로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국방 AI 전략 포럼 개최… 국회·군·방산·연구기관 등 150여 명 참석
"모델 성능 평준화 시대, 승부는 데이터"… 지휘통제체계·법제도 동시 추진
"전략·작전·전술별 AI 달라야"… 군 지휘결심 체계 전면 지능화 논의

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 인공지능(AI)을 미래전장 핵심 전력으로 규정하고, 독자적 '소버린 AI' 역량과 데이터·인프라, 법·제도를 함께 갖추는 국방 AI 구축에 본격 착수했다. 인공지능 기술의 군 적용 속도를 높이는 한편, 신뢰성·안전성을 담보할 별도 법률 제정을 병행하겠다는 구상이다.

국방부는 2일 오후 서울 국방컨벤션에서 '신뢰받는 국방 인공지능(AI): 미래전장을 주도하는 책임 있는 혁신'을 주제로 '국방 인공지능 전략 포럼'을 개최했다고 밝혔다. 국방부가 주최하고 한국국방기술학회가 주관한 행사에는 국방부·합동참모본부·각 군·방위사업청을 비롯해 국회, 한국국방연구원(KIDA), 국방과학연구소(ADD), 국방기술품질원, 국방기술진흥연구소 관계자 등 약 150명이 참석했다.

2일 오후 국방컨벤션에서 개최된 '국방 인공지능(AI) 전략 포럼'에서 서울대 전기정보공학부 한보형 교수가 '한국형 국방 인공지능 역량 구축 전략'을 주제로 기조강연을 하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.02 gomsi@newspim.com

이번 포럼은 단순한 AI 기술 소개를 넘어, 한국군의 AI 기반 지휘통제체계 구축과 독자 AI 역량 확보, AI 운용의 신뢰성·안전성 확보를 위한 제도 설계를 한자리에서 논의했다는 데 의미가 있다. AI가 감시·정찰, 표적분석, 정보융합, 지휘결심 지원, 무인체계 운용 등 전장 전 영역으로 확산하는 상황에서 국방부가 '기술 도입'보다 '국방 맞춤형 운용체계'를 전면에 내세운 것이다.

김성준 국방부 인사복지실장은 안규백 국방부 장관의 개회사를 대독하며 "우리 군은 인공지능 인프라 구축과 데이터 접근성 확대에 박차를 가하고 있다"며 "국방 인공지능의 지속적인 발전을 위해서는 인공지능의 신뢰성·안전성 보장을 위한 제도적 기반 마련이 병행돼야 한다"고 밝혔다.

기조강연에 나선 한보형 서울대 전기정보공학부 교수는 AI 모델의 성능이 상향 평준화하는 환경에서 데이터 축적의 전략적 중요성이 더 커지고 있다고 진단했다. 그는 국방의 특성을 반영한 인프라를 바탕으로 기술·데이터·인프라를 유기적으로 연동해야 한다고 강조했다. 민간의 범용 거대언어모델(LLM)과 달리, 군 AI는 폐쇄망 운용, 보안 등급별 데이터 관리, 임무 환경별 정확도 검증, 유사시 통신·컴퓨팅 자원 제약 등을 고려해야 한다는 점에서 별도의 구축 전략이 필요하다는 취지다.

전준범 국방부 국방인공지능기획국장은 소버린 AI에 기반한 자주적 첨단강군 구현을 국방 AI 정책의 핵심 비전으로 제시했다. 소버린 AI는 국가가 핵심 데이터와 AI 모델, 컴퓨팅 기반에 대한 주권과 통제력을 확보하는 개념이다. 군사정보와 작전 데이터가 대규모로 결합되는 국방 AI의 경우 해외 플랫폼이나 외부 모델 의존을 줄이고, 한국군 임무에 맞는 자체 데이터·모델·운용 기반을 갖추는 것이 핵심 과제가 될 전망이다.

민간 AI 기업도 전장 단계별 차별화 필요성을 제기했다. 성낙호 네이버 AI 기술개발 총괄 전무는 전략·작전·전술 수준마다 요구되는 AI의 종류와 수준이 다르다며, 이에 맞춰 지능화 사업을 추진해야 한다고 밝혔다. 전략 수준에서는 광범위한 정보 분석과 장기 예측, 작전 수준에서는 다영역 정보융합과 자원 배분, 전술 수준에서는 실시간 상황인식과 신속한 의사결정 지원에 각각 다른 AI 성능과 검증 기준이 요구된다는 의미로 해석된다.

국방 AI의 법적 안전장치 마련도 주요 의제로 부상했다. 김명주 국가AI연구소장은 '국방인공지능법' 제정 등 법적·제도적 기반이 마련돼야 국방 AI의 신뢰성과 안전성을 보장할 수 있다고 평가했다. 현재 국회 국방위원회에서는 국방인공지능법안을 검토 중이며, 법안에는 국방 AI 기술의 신속한 군 적용 절차와 신뢰성·안전성 보장 방안 등이 담겼다고 국방부는 설명했다.

2일 오후 국방컨벤션에서 개최된 '국방 인공지능(AI) 전략 포럼'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.02 gomsi@newspim.com

국방 AI법 논의는 AI가 군의 지휘결심과 무기체계 운용에 깊이 들어갈수록 중요성이 커질 수밖에 없다. 군 AI는 오작동이나 데이터 편향, 적의 기만·교란, 사이버 공격에 취약할 경우 전투력 저하를 넘어 인명 피해와 작전 실패로 이어질 수 있다. 이에 따라 AI가 제시한 판단의 검증 책임을 누가 지는지, 인간 지휘관의 최종 통제권을 어떻게 보장할지, 군사 데이터의 보안과 활용 범위를 어디까지 허용할지 등이 법제화 과정의 핵심 쟁점이 될 것으로 보인다.

국회 차원의 지원 의지도 확인됐다. 국회 국방위원회 진성준 위원장과 임종득·유용원 의원은 현장에서 축사를 통해 국방 AI에 대한 국회 차원의 지원 필요성을 강조했고, 김병주 의원도 영상 축사를 통해 정책적 관심과 지지를 나타냈다.

국방부는 포럼에서 수렴한 전문가 의견을 반영해 군 AI 역량을 신속히 구축하고 지속적으로 고도화하겠다고 밝혔다. 향후 국방 AI 경쟁의 관건은 특정 모델의 성능 자체보다, 군이 보유한 방대한 작전·정비·감시정찰 데이터를 얼마나 체계적으로 축적·정제하고, 이를 실제 지휘통제와 무기체계에 안전하게 연결하느냐에 달려 있다는 평가가 나온다. AI가 '보조 도구'를 넘어 전장 의사결정의 기반으로 자리 잡을수록, 한국군의 데이터 주권과 신뢰성 검증 체계는 첨단강군의 실질적 기준이 될 전망이다.

gomsi@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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