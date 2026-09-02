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李대통령 "북미 대화 위한 여건 만들 것…한반도 평화 위해 전작권 환수"

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  • 이재명 대통령이 2일 북미 대화 재개 여건을 만들겠다고 했다.
  • 전작권 환수와 정전체제의 평화체제 전환도 약속했다.
  • 미주지역 자문위원들에게도 대화와 소통 협력을 당부했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주평통 미주지역회의 평화공존 정책 대화
"평화, 서로 다름을 존중하는 데에서 출발"
"트럼프 결단으로 한반도 정세 변화 가능성"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 2일 북미 대화 재개를 위한 여건을 만들어 나가겠다고 약속하며 한반도의 평화를 위해 전시작전권 환수를 이뤄내겠다고 약속했다.

이 대통령은 이날 오후 인천 인스파이어리조트에서 열린 '22기 민주평화통일자문회의 미주지역회의 평화공존 정책 대화' 기념사를 통해 이같이 말했다.

이 대통령은 "포용적 평화 공존을 위해 당연히 서로 존중해야 한다"며 "평화는 모두 같은 생각을 하는 것이 아니라 서로 다름을 존중하는 데에서 출발한다"고 강조했다. 

이 대통령은 "얼마전 광복절 경축사에서 평화 공존을 위한 3대 청사진을 말씀드린 바 있다"며 "머릿속의 분단을 걷어내고 행동으로 실천하는 ▲포용적인 평화 공존, 긴장 요인을 제거해 실질적 안전을 담보하는 ▲안정적 평화 공존, 한반도 평화를 실현해 세계 평화에 기여하는 ▲책임있는 평화 공존이 있다"고 설명했다. 

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 2일 인천 인스파이어 리조트에서 열린 제22기 민주평통 미주지역 회의 평화공존 정책 대화에서 격려사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.09.02

이 대통령은 "안정적이고 책임있는 평화공존 위해 평화를 제도화하고 구조적으로 정착시켜 나가야 할 것"이라며 "국내정치의 변화나 국제정치의 부침에 따라 긴장이 다시는 되풀이되지 않도록 대립·대결 전제로 한 정전체제를 협력과 번영의 기반이 될 평화체제로 반드시 바꿔나가야 된다"고 거듭 강조했다.

이 대통령은 북미 대화를 위한 한국의 역할도 짚었다. 그는 "도널드 트럼프 미국 대통령의 결단으로 한반도 정세에도 변화의 가능성이 조금이나마 가능성이 생겼다"며 "북미 간의 신뢰 구축과 대화 재개를 위한 건설적 논의 여건을 우리가 만들어나가야 할 것"이라고 했다.

이 대통령은 "한반도 평화는 우리들만의 일이 아니다. 가까에 있는 동북아 안정, 멀리는 세계 평화의 핵심 과제"라며 "이 막중한 과제 직접 당사자로서 전작권 환수 통해 그 책임을 다할 것"이라고 다짐했다.

민주평통 미주지역 자문위원들의 역할도 당부했다. 이 대통령은 "자문위원들께서도 각별한 관심을 갖고 힘을 보태주실 것으로 믿는다"며 "거주국의 전문가와 의회, 시민들과의 소통이 매우 중요하다. 22기 민주평통의 핵심 사업인 '100만 세계시민 인터뷰'에도 적극 나서주시길 부탁드린다"고 당부했다.

이재수 미주 부의장은 "미주지역 자문위원들이 현지 시민사회와 호흡하며 민간 외교관 역할을 해내고 있다"며 "앞으로도 현지 시민사회가 한반도 평화의 지원자이자 동반자로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 화답했다.

김형률 애틀랜타 운영위원은 지난해 8월 한미 정상회담 당시 이재명 대통령이 언급한 '피스메이커·페이스메이커'를 상기하며 "재외동포들도 한반도 평화를 위해 각자의 역할을 다하겠다"고 약속했다.

이날 행사는 22기 민주평통 두 번째 해외 지역회의다. 지난 1일부터 오는 4일까지 나흘간 열린다. 이날 평화공존 정책대화는 '평화의 다짐, 실천의 약속'을 슬로건으로 진행됐다. 현장에는 북미·중미·남미 24개국에서 750여 명의 자문위원이 참석했으며 온라인으로도 600여 명의 자문위원이 함께했다.

pcjay@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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