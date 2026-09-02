심평원 대전충청본부, '청렴나무 키우기'로 청렴 문화 확산

이경수 본부장 "신뢰받은 공공기관 될 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 조직 내 청렴 문화 확산과 청렴 실천 의지를 다지기 위한 '청렴나무 키우기' 손도장 서약식이 열렸다.

건강보험심사평가원 대전충청본부(대전충청본부)는 2일 조직 내 청렴 문화 확산과 청렴 실천 의지를 다지기 위해 '청렴나무 키우기' 손도장 서약식을 개최했다고 밝혔다.

건강보험심사평가원 대전충청본부가 2일 '청렴나무 키우기'로 청렴 문화 확산에 나서고 있다. [사진=건강보험심사평가원 대전충청본부]

이번 행사는 직원들이 일상에서 실천할 수 있는 청렴의 가치를 되새기고 자발적인 참여를 통해 조직 내 청렴 공감대를 확산하기 위해 마련됐다. 전 직원은 반부패·청렴 윤리경영 실천 서약에 참여하고 청렴나무 잎에 손도장을 찍으며 청렴 실천 의지를 함께 다졌다.

'청렴나무 키우기' 서약식은 직원 한 명 한 명의 작은 실천이 모여 조직 전체의 청렴문화로 이어진다는 의미를 담았다. 직원들의 손도장을 나뭇잎으로 표현해 하나의 청렴나무를 완성함으로써 직원들의 청렴 실천 의지가 모여 조직의 청렴문화로 확산된다는 의미를 시각적으로 표현했다.

직원들은 이순신 장군과 오동나무 고사를 통해 공직자가 갖춰야 할 청렴의 자세를 되새기는 시간을 가졌다. 이순신 장군이 관아의 오동나무를 베어 거문고를 만들라는 상관의 지시를 거절하며 공적인 자원을 사사로이 사용하지 않는 원칙을 지켰던 일화를 통해 공직 수행에서 지켜야 할 원칙과 청렴의 가치를 되새겼다.

이경수 대전충청본부장은 "일상에서 원칙을 지키는 작은 실천에서 청렴은 시작된다"며 "이번 서약식을 계기로 모든 직원이 청렴의 가치를 업무와 일상에서 꾸준히 실천해 국민에게 더욱 신뢰받는 공공기관이 되도록 청렴·윤리경영을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com