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박수영 "금융위·금감원 부산 이전해야...李, 글로벌 금융중심지 공약 걷어차"

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AI 핵심 요약

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  • 박수영 의원은 2일 금융위·금감원 세종 이전 계획을 비판했다
  • 부산 국민의힘 의원들은 금융기관 부산 집적이 필요하다고 했다
  • 산업은행 본점 부산 이전도 약속대로 재추진하라고 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"세종시 이전은 부산 패싱…330만 시민과 약속 저버려"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 박수영 국민의힘 의원은 2일 이재명 정부가 금융위원회와 금융감독원을 세종시로 이전하려는 계획에 대해 "이래서는 안 된다"고 비판했다.

박 의원은 이날 부산 국회의원들과 함께 기자회견을 열고 "발표가 임박한 제2차 공공기관 지방이전 계획에서 이재명 정부가 금융위원회와 금감원을 세종시로 내려보낼 계획"이라며 이같이 밝혔다.

박 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "우리 부산은 정부가 지정한 제2금융중심지"라며 "지금 문현 국제금융센터에 내려와 있는 여러 개의 금융공기업들과 함께 금융정책과 금융감독 기관이 어우러진다면 명실상부한 국제금융 중심지가 될 것"이라고 강조했다.

박수영 국민의힘 의원이 부산 지역 국회의원들과 함께 기자회견을 열고 금융위원회와 금융감독원의 부산 이전을 촉구했다. [사진=박수영 페이스북]

이어 "그다지 크지도 않은 우리나라 금융기관들을 서울로 부산으로 충청으로 분산시킨다면 전혀 시너지 효과를 볼 수 없을 것"이라고 지적했다.

국민의힘 부산 국회의원들은 이날 공동명의 입장문을 통해 "이재명 정권이 금융위원회와 금융감독원의 세종시 이전을 검토하고 있다"며 "부산을 글로벌 금융중심지로 육성하며 지역 균형 발전을 이룬다던 이재명 대통령의 공약을 스스로 걷어차며, 330만 부산 시민과의 약속을 무시하는 '부산 패싱'"이라고 비판했다.

이들은 "부산 문현지역은 노무현 정권 당시 논의를 거쳐 2009년에 금융중심지로 지정됐다"며 "한국거래소, 한국예탁결제원, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사 등 핵심 금융기관이 부산에 모여 있다"고 설명했다.

이어 "금융위와 금감원까지 합류한다면 금융정책, 금융감독을 하나로 묶는 금융 클러스터가 형성된다"며 "금융위와 금감원의 고유 기능 훼손과 전문인력 이탈에 대한 우려도 최소화할 수 있다"고 덧붙였다.

또 "부산은 정주 여건 역시 서울에 버금가는 대한민국 제2의 도시"라며 "인재 확보도 수월하고 부산 남구에는 국내 최초의 금융 자율형 사립고도 들어설 예정"이라고 밝혔다.

그러면서 "금융위·금감원의 부산 이전이야말로 글로벌 금융중심지 육성과 국토 균형발전이라는 취지에 부합하는 것"이라며 "이런 이유 등으로 금감원 내부에서도 부산 이전 필요성이 제기되고 있다"고 강조했다.

이들은 "금융기관들이 서울과 부산, 세종시 등으로 뿔뿔이 흩어진다면 대한민국의 글로벌 금융 경쟁력은 뒤떨어질 수밖에 없다"고 우려했다.

부산 의원들은 한국산업은행 본점의 부산 이전도 조속히 재추진돼야 한다고 촉구했다. 이들은 "국토교통부는 2023년 5월 고시를 통해 산업은행을 부산 이전 공공기관으로 지정했다"며 "부산 의원 전원은 2024년 6월 '산업은행 부산 이전법(「한국산업은행법 일부개정법률안」, 박수영 의원 대표발의)'을 공동발의했다"고 밝혔다.

이어 "더불어민주당의 '묻지마'식 정치적 발목잡기가 없었다면 이미 현실이 됐을 사안"이라고 비판했다.

이들은 "이재명 정권은 산업은행 본점 이전 대신 산업은행의 10분의 1 규모인 동남권투자공사로 대체하려 한다"며 "고래를 약속해 놓고 고등어 한 토막 던져주며 부산 시민을 달래겠다는 것이냐"고 직격했다.

또 "부산 시민을 우습게 보지 않고서는 이럴 수 없다"며 "부산의 요구는 지역 이기주의가 아니라 부산을 금융중심지로 키워 수도권 일극화를 막고 국토 균형 발전을 위한 새로운 성장축을 더 튼튼하게 다지자는 것"이라고 역설했다.

부산 의원들은 "이재명 정권은 삼성전자와 SK하이닉스의 호남 반도체 800조원 투자를 밀어붙이고 있다"며 "전남광주통합특별시에는 20조원의 특별지원금과 함께 각종 규제 완화와 세제 혜택을 약속했다"고 지적했다.

반면 "부산 글로벌허브도시특별법은 '포퓰리즘'으로 폄하했다"며 "산업은행 본점 이전이라는 부산과의 약속은 저버렸고 금융 클러스터 조성의 핵심인 금융위와 금감원마저 세종시로 보내려고 한다"고 꼬집었다.

이들은 "부산에 대한 명백한 역차별이자 국토 균형 발전에 역행하는 처사"라며 "이재명 정권은 말로만 부산을 글로벌 금융중심지로 만들겠다면서 정작 핵심기관은 하나둘 빼는 이중적인 행태를 멈추라"고 목소리를 높였다.

또 "부산 시민에게 한 약속을 더는 헌신짝처럼 버리지 마라"며 "금융위와 금감원은 부산으로 와야 하고 산업은행 본점도 약속대로 부산으로 이전돼야 한다"고 촉구했다.

마지막으로 "이재명 정권은 부산 홀대를 멈추라"며 "부산이 진정한 대한민국의 금융 수도로 성장해 뉴욕, 런던, 홍콩 등 글로벌 도시들과 경쟁할 수 있도록 적극 지원하라"고 요구했다.

kimsh@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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