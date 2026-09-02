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"AI로 질병 미리 찾는다"…질병청, '보건의료 AI 경진대회' 개최

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AI 핵심 요약

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  • 질병청과 국립보건연구원이 2일 AI 경진대회를 열었다.
  • 11월 20일까지 보건의료 데이터 기반 모델을 찾는다.
  • 우승팀은 상금과 후속 연구 연계 기회를 받는다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1만명 규모 합성데이터 제공

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건의료 데이터를 활용한 인공지능(AI) 모델을 발굴하는 경진대회가 열린다.

질병관리청과 국립보건연구원은 오는 11월 20일까지 한국생명정보학회(KSBi)와 공동으로 보건의료 정보를 활용한 AI 모델을 발굴하고 향후 국민 건강을 위한 후속 연구로 연계하기 위해 'KNIH-KSBi Joint Healthcare AI Challenge 2026'를 개최한다고 2일 밝혔다.

[이미지=게티이미지뱅크]

연구원은 코호트 데이터와 AI를 활용한 질병 예측 연구를 수행했다. 뇌영상·임상·유전체 정보 기반 한국인 맞춤형 치매 예측 모델 등을 개발해 질병을 조기에 예측하고 예방·관리를 위한 AI 기술 기반을 마련하고 있다.

이번 경진대회는 보건의료 데이터를 활용할 수 있는 AI 모델을 발굴하기 위해 마련됐다. 질병청은 우수한 연구 아이디어가 실제 연구로 이어질 수 있도록 지원할 예정이다. 대회참가자에게는 국립보건연구원이 운영하는 코호트 연구에서 수집한 1만명 규모의 합성데이터가 제공된다. 참가자는 이 데이터를 활용해 질병 예측 등 보건의료 분야에 적용할 수 있는 AI 모델을 개발한다.

참여 대상은 대학원생, 휴학생·졸업예정자, 관련 분야 연구자로 개인 또는 팀 단위로 참여할 수 있다. 최종 수상작은 독창성, 활용가능성 등의 심사 기준으로 서면평가, 발표평가를 거쳐 총 8점을 선정한다.

수상자에게는 국립보건연구원장·한국생명정보학회장 상장과 상금이 수여된다. 특히 수상팀에는 향후 국립보건연구원 연구과제 수요조사 연계 기회와 실제 코호트 데이터의 분양·활용을 위한 맞춤형 컨설팅을 제공할 예정이다.

이번 대회에서 개발되는 AI 모델은 향후 코호트 기반 당뇨병·고혈압·고지혈증 등 주요 만성질환의 발생 조기 위험 예측과 고위험군 선별, 맞춤형 건강관리에 활용될 것으로 기대된다. 참가 방법과 심사 기준, 시상내역 등 대회에 대한 자세한 내용은 국립보건연구원 누리집과 한국생명정보학회 누리집을 통해 확인할 수 있다.

류성호 한국생명정보학회장은 "국립보건연구원이 보유한 코호트 기반의 멀티모달 데이터를 한국생명정보학회의 연구네트워크를 통해 보건의료 분야 새로운 AI 모델 개발과 전문인력양성이 활발하게 이루어질 것"이라고 했다.

남재환 국립보건연구원장은 "이번 경진대회가 보건의료 데이터와 AI를 결합한 창의적인 연구를 발굴하는 계기가 되길 기대한다"며 "후속 연구와 신규 연구과제로 연계해 헬스케어 AI 연구 생태계를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

sdk1991@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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