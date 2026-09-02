전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.02 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

독일 산업계서 커지는 목소리… "주 35시간 근무 그만하고 주 40시간으로"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 독일 주요 기업들이 2일 주 40시간 복귀를 요구했다.
  • 메르세데스·스틸 등은 높은 인건비를 경쟁력 약화로 봤다.
  • 제조업 위기 속 일자리 감소와 생산 축소 우려가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

파이낸셜타임스 보도… 제조업 위기 갈수록 커지자 '경쟁력 회복' 해법 모색 

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 독일의 주요 산업체들이 '주 40시간 근무제'로의 복귀 목소리를 본격적으로 내기 시작했다고 파이낸셜타임스(FT)가 2일(현지시각) 보도했다.

독일에서는 지난 1984년 금속노동자 수만명이 7주간 동맹파업을 벌이는 등 강력한 투쟁 끝에 '35시간 근무제'가 도입됐고, 이후 약 10년에 걸쳐 단계적으로 정착됐다. 

현재 독일 근로자의 20% 정도가 단체협약에 따라 주 35시간 근무를 하고 있으며 주로 자동차와 기계, 철강 등의 제조업에 집중돼 있다. 전 산업을 기준으로 한 독일의 평균 주당 근무시간은 37.8시간이다. 

[AI 일러스트=장일현 특파원]

FT는 "자동차 제조업체 메르세데스-벤츠와 독일 공구·전동장비 제조업체인 스틸(Stihl) 등 주요 기업의 경영진이 임금 인상 없이 주당 근무시간을 늘려야 한다고 주장하고 있다"며 "이들은 높은 인건비가 독일의 경쟁력을 약화시키고 있다고 지적한다"고 했다. 

메르세데스-벤츠 그룹의 감독이사회 의장인 마르틴 브루더뮐러는 경제지 한델스블라트와 인터뷰에서 "국제 기준으로 볼 때 독일의 노동비용은 지나치게 높아졌다. 독일은 중요한 경쟁국들에 비해 생산성 우위도 잃었다"고 말했다. 그러면서 "주 40시간 근무제로의 복귀를 진지하게 검토해야 한다"고 했다. 

40년 이상 뿌리를 내린 주 35시간 근무제가 다시 도마 위에 오른 것은 독일 제조업 위기가 갈수록 심화되고 있기 때문이다. 

독일의 산업생산은 지난 2017년 말 정점을 찍은 이후 15% 이상 줄었다. 반면 노동비용은 유럽연합(EU)에서 가장 높은 수준이다. 제조업의 시간당 노동비용은 49.50유로로 EU 평균인 33.70유로보다 47% 높다. 헝가리(15.60유로)의 3배 이상이다.

독일 업체들은 연이은 에너지 가격 급등과 중국과의 경쟁 심화, 도널드 트럼프 미국 행정부의 적대적인 관세, 전기차 전환이라는 산업구조 변화 등 복합적인 충격에 직면해 있다.

독일 경영컨설팅업체 롤란드베르거의 글로벌 대표인 마르쿠스 베레트는 "과거에는 높은 인건비가 정치적 안정성과 우수한 인프라, 숙련 노동력, 산업 클러스터 등의 장점으로 상쇄됐지만 최근 이런 강점들이 약화되는 동안 동유럽 등과의 비용 격차는 더욱 벌어졌다"고 말했다.

그는 "노동비용 차이는 경쟁국보다 10~20% 높은 정도가 아니라 경우에 따라 3~4배 차이가 난다"고 말했다. 

이 같은 경쟁력 약화는 일자리 파괴로 이어질 수 있다는 경고도 이어지고 있다. 현재 독일 제조업은 약 650만명을 고용하고 있는데 장기적으로 20% 이상 줄어들 수 있다는 비관적 전망도 제기되고 있다. 

베레트 대표는 "개별 기업 상황을 종합해 보면 제조업 종사자는 결국 500만명 이하로 줄어들 것으로 예상한다"고 말했다. 

FT는 "현재 독일에서는 제조업 일자리가 매달 1만2000~1만5000개씩 사라지고 있다"며 "폭스바겐도 독일 내에서 더 많은 인력을 감축해야 한다는 입장을 밝혔다"고 말했다. 

ihjang67@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동