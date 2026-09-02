美 8월 ADP 민간고용 3만8000명 증가…예상 밑돌며 '7개월 만에 최소'

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시장 전망 4만7000명 하회…의료 등 일부 업종·대기업에 고용 증가 집중

제조업 1만7000명 감소…4일 비농업 고용보고서에 시선 집중

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 민간 고용 증가세가 8월 예상보다 둔화했다. 고용 증가가 의료 등 일부 업종과 대기업에 집중된 반면 제조업과 전문·비즈니스 서비스업에서는 일자리가 줄어들면서 미국 노동시장의 둔화 조짐이 한층 뚜렷해졌다.

미 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)은 2일(현지시간) 미국 민간기업의 8월 고용이 전월보다 3만8000명 증가했다고 밝혔다. 이는 상향 조정된 7월 증가폭인 4만6000명을 밑돌았으며, 다우존스가 집계한 시장 예상치 4만7000명에도 미치지 못했다.

8월 민간 고용 증가폭은 지난 1월 이후 가장 작았다. 전체 고용은 증가세를 유지했지만 일자리 증가가 일부 업종에 집중됐고 여러 업종에서는 오히려 고용이 감소했다.

미국 식당의 구인 공고 [사진=로이터 뉴스핌]

업종별로는 교육·의료 서비스 부문에서 4만5000개의 일자리가 늘어 고용 증가를 주도했다. 특히 의료 부문의 고용 증가세가 두드러졌다.

레저·숙박업에서는 1만6000개, 건설업에서는 1만2000개의 일자리가 각각 늘었다. 반면 이들 업종을 제외하면 고용이 증가한 분야는 많지 않았다.

제조업에서는 일자리 1만7000개가 줄었고 전문·비즈니스 서비스업에서도 1만6000개 감소했다. 천연자원·광업과 무역·운송·유틸리티 부문에서도 각각 5000개의 일자리가 사라졌다.

기업 규모별로도 고용 증가가 대기업에 집중됐다. 직원 500명 이상 기업에서 3만4000개의 일자리가 늘어난 반면 직원 50명 미만 기업의 고용 증가폭은 3000명에 그쳤다.

임금 상승률은 전월과 같은 수준을 유지했다. 기존 직장에 머문 근로자의 기본급은 지난해 같은 기간보다 3% 올랐고, 팁과 수수료·보너스 등을 포함한 총급여는 4.4% 상승했다. 두 수치 모두 7월과 같았다.

이직자 등을 포함한 전체 근로자를 기준으로는 기본급이 전년 동월 대비 3.2%, 총급여는 4.7% 각각 상승했다.

시장의 관심은 오는 4일 발표되는 미 노동부 노동통계국(BLS)의 8월 비농업 고용보고서로 쏠리고 있다. 시장에서는 8월 비농업 부문 고용이 5만3000명 증가할 것으로 예상하고 있다. 지난 7월에는 2만3000명 감소했다.

8월 실업률은 4.1%로 전월과 같은 수준을 유지할 것으로 전망된다.

koinwon@newspim.com