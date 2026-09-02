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뉴욕증시 프리뷰, 미·이란 충돌에 유가·국채금리 급등하며 미 주가선물 일제 하락

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AI 핵심 요약

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  • 2일 뉴욕 증시 선물이 미·이란 충돌로 혼조세를 보였다.
  • 유가 급등과 10년물 금리 상승에 인플레·긴축 우려가 커졌다.
  • ADP 고용 둔화 속 델 급등, 기술주는 약세를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 10년물 4.814%, 2023년 11월 이후 최고…9월 금리 인상 확률 68%로 급등
ADP 민간고용 3만8000명 '예상 하회'…델은 AI 서버 호조에 8%대 급등

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 주가지수 선물이 혼조세를 보이고 있다.

미국과 이란의 군사적 충돌이 다시 격화하면서 국제유가와 미 국채 금리가 높은 수준에 머물고 있는 가운데 인플레이션 재확산과 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 가능성에 대한 경계감이 커지고 있다.

미 동부시간 오전 9시 15분(한국 시간 오후 10시 15분) 기준 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 선물은 0.01% 상승했으며, 다우존스산업평균지수 선물은 108포인트(0.20%) 올랐다. 반면 나스닥100 선물은 0.24% 내렸다. 

뉴욕증권거래소(NYSE) 근처의 월가 표지판 [사진=로이터 뉴스핌]

미·이란 충돌에 유가 90달러…인플레 우려 재점화

시장에서는 중동 정세가 다시 최대 변수로 떠올랐다. 미국이 이란에 대한 추가 군사 공격을 단행하면서 지난 몇 주간 이어졌던 불안한 평온이 깨졌고, 양측의 충돌이 재차 확대될 수 있다는 우려가 커졌다.

지정학적 긴장이 고조되면서 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 이번 주 배럴당 90달러까지 치솟았다. 유가 상승이 소비자와 기업의 비용 부담을 높여 인플레이션을 다시 자극할 수 있다는 우려도 확산하고 있다.

시그니피컨스 캐피털의 라이언 이셔우드 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 "적대 행위가 확대된다면 향후 몇 주 안에 확대될 가능성이 높다"며 "이란은 중간선거를 앞둔 지금 최대의 협상 지렛대를 갖고 있다"고 말했다.

10년물 4.814%…2023년 11월 이후 최고

인플레이션 우려가 커지면서 미 국채 금리도 상승 압력을 받고 있다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 이날 장중 4.814%까지 치솟아 2023년 11월 이후 최고치를 기록했다. 현재는 상승폭을 일부 반납하며 4.794%에 머물고 있다. 영국과 독일, 프랑스의 국채 수익률도 상승했으며 일본 10년물 국채 수익률은 수십 년 만의 최고 수준 부근에서 움직였다.

국채 금리 상승은 주식의 상대적인 투자 매력을 떨어뜨리는 요인이다. 특히 미래 이익에 대한 할인율을 높여 밸류에이션이 높은 기술주에 부담을 줄 수 있다.

맥쿼리그룹의 티에리 위즈먼 글로벌 외환·금리 전략가는 "높아진 국채 수익률이 주식시장을 무너뜨리는 요인으로 작용하고 있다"며 "수익률 상승은 애널리스트들이 기업의 미래 이익을 더 높은 할인율로 할인하도록 만들어 주가수익비율(PER)을 끌어내린다"고 말했다.

9월 금리 인상 확률 68%…일주일 새 37%→68%

유가와 국채 금리 상승은 연준의 통화정책 전망에도 영향을 미치고 있다. 케빈 워시 연준 의장이 최근 물가 압력을 억제하는 것이 연준의 최우선 과제라고 강조하면서 시장의 금리 인상 전망은 빠르게 강화됐다.

CME 페드워치에 따르면 시장이 반영하는 9월 금리 인상 가능성은 68%로 일주일 전 약 37%에서 크게 높아졌다.

중동발 유가 상승이 지속되면 연준의 셈법은 더욱 복잡해질 전망이다. 물가 상승을 억제하기 위해서는 금리 인상이 필요하지만, 에너지 비용 상승이 소비와 기업 활동을 위축시켜 경기 둔화로 이어질 경우 연준이 금리를 올리기도 쉽지 않기 때문이다.

이셔우드는 "금리 전망을 놓고 기대가 탁구 경기처럼 오락가락하고 있다"면서도 "선거 직전에 금리를 인상할 가능성은 여전히 낮다고 본다"고 말했다.

반면 하워드 러트닉 미 상무장관은 최근 국채 금리 상승을 크게 우려하지 않는다는 입장이다. 그는 미국 경제의 성장세 강화와 재정적자 감소가 결국 금리를 끌어내릴 것이라며 "금리가 안정된 뒤 향후 6개월에 걸쳐 하락하기 시작할 것"이라고 전망했다.

델 테크놀로지 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

ADP 고용도 예상 하회…금요일 고용보고서 주목

이날 발표된 미국 민간고용 지표는 노동시장 둔화 신호를 보냈다. ADP에 따르면 미국 민간기업의 8월 고용은 3만8000명 증가했다. 상향 조정된 7월 증가폭 4만6000명을 밑돌았을 뿐 아니라 시장 전망치 4만7000명에도 미치지 못했다.

8월 고용 증가폭은 지난 1월 이후 가장 작았다. 신규 일자리도 의료 등 일부 업종에 집중됐으며 여러 업종에서는 고용이 감소했다.

투자자들은 오는 4일(금요일) 발표되는 미국 고용보고서에 주목하고 있다. 유가 상승으로 물가 압력이 커지는 상황에서 노동시장마저 둔화할 경우 연준의 정책 판단이 더욱 복잡해질 수 있다.

델 8%대 급등…엔비디아·MS는 약세

개장 전 개별 종목에서는 ▲델(DELL)이 인공지능(AI) 서버 판매 호조에 힘입어 연간 매출과 이익 전망치를 상향하면서 9% 넘게 급등했다. 델의 낙관적인 전망이 AI 인프라 투자에 대한 기대를 높이면서 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)도 3% 넘게 상승했다. ▲깃랩(GTLB)은 2분기 실적 발표 후 23% 급등한 반면 ▲팔로알토네트웍스(PANW)는 2% 가까이 하락했다.

대형 기술주는 대체로 약세다. ▲마이크로소프트(MSFT)는 0.25% 하락했고 ▲알파벳(GOOGL)과 ▲메타(META)도 소폭 내렸다. 

글로벌 증시도 약세를 보였다. 범유럽 스톡스600지수는 0.4% 가까이 하락하고 있으며, 아시아에서는 일본 닛케이225지수가 2.85%, 한국 코스피가 4% 급락했다. 중국 CSI300지수와 호주 S&P/ASX200지수도 각각 1.38%, 0.97% 하락했다.

여기에 계절적 부담도 겹쳤다. 피셔인베스트먼츠가 피나이온 자료를 인용한 데 따르면 1926년 이후 S&P500지수의 9월 평균 수익률은 마이너스(-) 0.7%로, 1년 중 가장 부진했다.

koinwon@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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