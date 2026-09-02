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美·이란 공방 격화에 유가 출렁…브렌트유 95달러 육박

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AI 핵심 요약

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  • 미국이 2일 이란 추가 공격을 단행했다
  • 이란도 중동 동맹국에 드론·미사일로 보복했다
  • 중동 긴장 고조에 국제유가가 큰 변동성을 보였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 이란 추가 공습에 이란도 중동 동맹국 공격…호르무즈 긴장 고조
WTI 90달러대 등락…"전쟁 길어질수록 고유가·변동성 지속"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 국제유가가 2일(현지시간) 배럴당 90달러대에서 큰 변동성을 보이고 있다. 미국이 이란에 대한 추가 공격을 단행한 데 이어 이란도 미국의 중동 동맹국들을 공격한 것으로 전해지면서 중동 지역의 군사적 긴장이 고조된 영향이다.

이날 미 동부시간 오전 8시 40분(한국 시간 오후 9시 40분) 기준 국제유가의 기준물인 11월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 0.5% 내린 배럴당 94.18달러를 기록했다. 장 초반 상승폭을 대부분 반납했다.

10월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 0.69% 내린 배럴당 89.59달러를 기록했다. WTI 역시 장 초반에는 약 1% 상승했지만 이후 하락세로 돌아섰다.

[AI 일러스트 = 김하영 기자] 2026.07.20 gkdud9387@newspim.com

유가 변동성을 키운 것은 미국과 이란 간 군사적 충돌이다. 미 중부사령부는 1일 엑스(X)를 통해 이번 공격이 "최근 이란혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협의 상선과 미군을 상대로 시도한 공격에 뒤따른 것"이라고 밝혔다.

앞서 영국 해사무역기구(UKMTO)는 31일 호르무즈 해협을 통과하던 유조선 한 척이 정체불명의 발사체 3발에 피격됐다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 트루스소셜을 통해 이란과의 협상을 서두르지 않겠다는 뜻도 내비쳤다.

트럼프 대통령은 "나는 이란을 협상 테이블로 억지로 끌어내려는 것이 아니다"라며 "현재 우리의 위치가 훨씬 더 마음에 든다. 우리는 호르무즈 해협을 거의 완전히 장악하고 있고, 그들의 경제는 완전히 붕괴하고 있다"고 말했다.

이란도 미국의 추가 공격에 맞서 보복에 나선 것으로 전해졌다. 알자지라에 따르면 이란은 쿠웨이트와 요르단, 바레인을 향해 드론과 미사일 공격을 가했다.

시장에서는 미국과 이란의 충돌이 장기화할 경우 국제유가가 높은 수준에 머무는 동시에 변동성도 계속 커질 것으로 보고 있다.

스트래티지셰어스의 에드워드 로젠버그 ETF 총괄은 "이란과의 전쟁이 길어질수록 유가는 계속 높은 수준을 유지하면서 변동성도 커질 것"이라고 말했다.

이어 "제재와 교착 상태에 빠진 협상, 이란이 전쟁 종식을 원하는지를 둘러싼 엇갈린 신호가 유가를 단순히 높은 수준에 붙잡아 두는 데 그치지 않고 하루하루 가격을 흔들고 있다"고 설명했다

koinwon@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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