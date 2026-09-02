청송군, 임대농기계에 'IoT 감지장치' 설치...골든타임 확보

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[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 청송군이 'IoT 감지 장치' 설치 등 농기계 사고예방을 위한 신속 대응체계 구축에 나선다.

2일 청송군에 따르면 청송군 농업기술센터는 임대 농업기계의 전도·전복 사고 발생 시 신속하게 사고를 인지하고 대응할 수 있도록 '농업기계 전도·전복 사고 감지 장치 시범사업'을 추진한다.

경북 청송군이 'IoT 감지장치' 설치 등 농기계사고 전도.전복사고 예방위한 신속 대응체계를 구축한다.[사진=청송군]2026.09.02 nulcheon@newspim.com

이번 시범사업은 총 5700만 원의 예산을 들여 임대 농업기계 57대(트랙터 45대, 굴착기 12대)에 전도·전복 사고 감지 장치를 설치하는 사업이다.

감지 장치가 설치된 농업기계에는 사물인터넷(IoT) 기반 안전 기술이 적용된다.

IoT 센서와 입·출력 표시 장치, 관제 플랫폼을 연계해 농작업이나 이동 중 발생할 수 있는 전도·전복 및 충돌 등의 사고 상황을 실시간으로 감지할 수 있다.

농업기계의 전도·전복 사고가 발생하면 사고 위치와 기종, 임대자 정보 등이 관계 기관에 실시간으로 전달된다. 관계 기관은 전달받은 정보를 바탕으로 사고 발생 여부를 신속하게 확인하고 인명 피해가 우려되는 경우 소방서의 긴급 출동으로 이어질 수 있도록 신속한 대응 체계를 구축할 계획이다.

또 청송군 농업기술센터는 이번 57대 설치에 이어 과학기술정보통신부 '2026년 스마트빌리지 보급 및 확산 사업(국비)'을 통해 임대 농업기계 71대에도 전도·전복 사고 감지 장치를 추가 설치할 예정이다.

청송군 관계자는 "이번 사업은 사물인터넷(IoT) 기반 안전 기술을 활용해 농업기계 사고를 신속하게 인지하고 소중한 생명을 지킬 수 있는 골든타임을 확보하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 농업기계 이용자의 안전을 강화하고 사고 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 안전 관리 체계를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com