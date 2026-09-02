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신세계·롯데·현대百, 프리즈 맞아 '아트 마케팅 삼국지'

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AI 핵심 요약

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  • 신세계·롯데·현대백화점이 2일 아트 마케팅 경쟁에 나섰다.
  • 신세계는 프리즈 서울서 폴 콕스 전시 라운지를 열었다.
  • 현대와 롯데도 VIP 라운지·공간 프로젝트를 펼쳤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신세계, '프리즈' 헤드라이너에 전용라운지
현대 '키아프 서울' VIP 라운지
롯데백화점, '더콘란샵 공간 프로젝트'

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계·롯데·현대백화점 3사가 프리즈를 맞아 나란히 아트 콘텐츠를 앞세우며 VIP 고객의 취향과 체류 시간을 붙잡기 위한 문화 마케팅 경쟁에 나섰다.

'프리즈 서울'의 '신세계 라운지' 입구. 폴 콕스의 'Diary' 연작 대표작 중 하나인 'Diary 16 05 26'가 대형 이미지로 구현돼 있다. [사진= 신세계]
'프리즈 서울'의 '신세계 라운지' 전경. 프랑스 작가 폴 콕스의 'L'Immensité du Quotidien: The Monumental Everyday' . [사진= 신세계]

신세계그룹은 정용진 회장이 직접 지휘한 '신세계 라운지'를 2일부터 5일까지 서울 코엑스에서 열리는 '프리즈 서울 2026'에 선보이고 있다. 신세계그룹은 올해부터 향후 5년간 프리즈 서울의 헤드라인 파트너로 참여했는데, 이번 라운지는 그 첫 파트너십을 알리는 상징적 공간이다. '고객이 머물고 싶은 일상 속 문화공간을 만든다'는 정용진 회장의 경영 철학이 이번 프로젝트의 배경이다.

신세계 라운지에서는 프랑스 작가 폴 콕스의 작품 세계를 소개하는 특별 전시 '일상의 무한함: 기념비적 일상'을 개최한다. 작가가 수년간 매일 저녁 이어온 명상을 불투명 수채물감으로 기록한 '다이어리' 연작 336점을 세계 최초로 공개하며, 라운지 외관에는 대표작 중 하나가 대형 이미지로 구현돼 관람객을 맞이한다. 신세계그룹은 1963년 국내 유통업계 최초의 미술 전문 공간 '신세계갤러리'를 연 이래 신세계백화점 본점 옥상 '트리니티 가든', 스타필드 '별마당 도서관' 등으로 60여년간 문화예술 접점을 넓혀온 이력이 있다.

신세계그룹 관계자는 "신세계는 고객이 머물고 쇼핑하는 리테일 공간에 예술적 풍요로움을 더하는 라이프스타일 플랫폼을 지속적으로 지향해왔다"며 "이번 프리즈 서울을 찾는 관람객들이 신세계 라운지에서 익숙한 하루를 잠시 낯설게 바라보고 그 안의 아름다움을 발견하는 경험을 누리기를 기대한다"고 말했다.

현대백화점은 2022년 한국화랑협회와 국내 미술시장 활성화를 위한 업무협약을 체결한 이후 올해로 5년 연속 '키아프 서울'의 공식 후원사로 참여했다. 2일부터 6일까지 코엑스 현장에 우수고객 전용 VIP 라운지를 마련해 도예가 강석영과 섬유·설치 작가 정소윤의 작품을 전시한다.

현대백화점 키아프 서울 2026 VIP라운지. [사진= 현대백화점]

키아프 후원을 계기로 현대백화점은 전국 주요 점포에서 대규모 아트 테마 행사 '2026 더현대 아트스테이지'도 함께 진행한다. 압구정본점에서는 오는 10일까지 김민정·김현주·정유미·문민 작가의 '종이로 짓는 밤' 전시가, 목동점에서는 오는 13일까지 이상협·백현·김윤배·서기열·안은선·은성민 작가가 참여하는 현대 공예전 '자연의 기하학'이 열린다. 전시 작품 일부는 온라인몰 '더현대 Hi'에서도 구매할 수 있다. 아울러 압구정본점·무역센터점·판교점·더현대 서울 문화센터에서는 오는 20일까지 키아프 프리뷰 강좌 '하이스트 클래스'도 운영해 우수 고객 대상 강좌 프로그램으로까지 아트 마케팅을 확장했다.

롯데백화점은 프리미엄 라이프스타일 편집숍 '더콘란샵'을 통해 4일부터 약 한 달간 '더콘란샵 공간 프로젝트'를 진행한다. 본점 외관을 대형 전시 공간으로 활용해 세계적인 디자이너와 예술가의 작품 세계를 도심 한복판에서 선보이는 것이 핵심이다.

롯데백화점 더콘란샵 공간 프로젝트 포스터. [사진= 롯데백화점]

첫 번째 프로젝트는 '컬러'와 '모노크롬' 두 테마로 구성됐다. 4일부터 17일까지는 탄생 100주년을 맞은 덴마크 디자이너 '베르너 팬톤'의 컬러와 패턴을 만날 수 있다. 본점 외관이 팬톤의 작품 전시로 탈바꿈하고, 1층 팝업존에서는 그의 디자인 철학이 담긴 체어 컬렉션을 전개한다. 10월 16일에는 팬톤의 딸 '카린 팬톤'의 토크 세션도 예정돼 있으며, 더콘란샵 강남점에서도 9월 4일부터 11월 16일까지 별도 팝업이 진행된다. 이어 9월 18일부터 10월 2일까지는 일본을 대표하는 사진가 '다이도 모리야마'의 작품으로 두 번째 테마 '모노크롬'이 펼쳐지며, 본점 1층에서는 18일부터 10월 18일까지 약 100평 규모의 팝업이 열려 오리지널 작품과 대형 전시 설치가 함께 공개된다. 다이도 모리야마와 협업해온 카메라 브랜드 리코의 'GR 시리즈' 400대에 대한 구매 기회도 래플 방식으로 마련된다.

최윤석 롯데백화점 컨텐츠부문장은 "더콘란샵은 앞으로도 가구와 인테리어를 넘어 사진, 예술, 음악 등 다양한 문화 영역으로 큐레이션을 확장할 계획"이라고 말했다.

fineview@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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